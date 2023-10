Muss auch Burgenland Energie Geld zurückzahlen?

Im Sommer hatte ein Rechtsstreit für Aufsehen gesorgt: Ein burgenländischer Gastronom hatte die Burgenland Energie wegen einer „exorbitanten“ – so sein Anwalt Patrick Mittlböck – Preiserhöhung geklagt, man einigte sich auf einen Vergleich. Dieser sei „sehr vorteilhaft“ für seinen Mandanten ausgefallen, so Mittlböck, der daraufhin drei Informationsabende für Unternehmen anbot.

„Einige Unternehmer haben sich bei uns gemeldet und wurden teilweise unsere Mandanten. Wir prüfen gerade die einzelnen Fälle und bereiten auch schon erste Schreiben vor, stehen also kurz vor der Klage“, berichtet Mittlböck der BVZ über die Neuentwicklungen.

Streitwert beträgt bis zu 20.000 Euro je Fall

Es gehe um Streitwerte von im Schnitt 10.000 bis 20.000 Euro pro Einzelfall. Bald werde sich zeigen, ob die Burgenland Energie vergleichsbereit ist, sie habe das gegenüber Mittlböck nach dem ersten Vergleich eigentlich schon angekündigt, dass das bei eventuellen weiteren Rechtsstreits nicht der Fall sein werde. „Aber bei Gericht werden die Karten immer neu gemischt“, so Mittlböck.

In seinen Karten findet sich nun auch ein neues Ass: Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat dem Konsumentschutz-Verein VKI bei seiner Klage gegen die Preiserhöhungen des Verbunds auch in zweiter Instanz recht gegeben.

Die wichtigste Parallele für Mittlböck zu seinem Rechtsstreit mit der Burgenland Energie: „Der Verbund hat mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft geworben, was für das OLG Wien angesichts der Koppelung an den ÖSPI, den Österreichischen Strompreisindex, der nicht nur Strom aus Wasserkraft abbildet, überraschend und nachteilig und daher Kunden gegenüber unwirksam ist. Die Burgenland Energie wirbt mit 100 Prozent Ökostrom aus Österreich, weshalb die Verknüpfung mit dem ÖSPI nach den Überlegungen des OLG Wien ebenfalls unzulässig sein muss.“

Muss die Burgenland Energie nun Preiserhöhungen zurücknehmen? So schnell galoppieren juristischen Pferde auch wieder nicht: Erst kann der Verbund das Urteil beim Obersten Gerichtshof (OGH) anfechten – wovon Mittlböck auch ausgeht. Dort wird sich herausstellen, ob das neue Ass in seinem Ärmel auch ein Atout ist.

Burgenland Energie: „Keine Aussage“

Seitens der Burgenland Energie heißt es dazu auf eine BVZ-Nachfrage: „Beim Verfahren gegen den Verbund handelt es sich um ein Verfahren gegen einen anderen Energieanbieter, das nicht rechtskräftig ist. Wir kennen zum diesen Verfahren keine Details und können daher auch keine seriöse Aussage machen.“

Man werde auch keine Aussage zu den Energiepreisen von Verbund machen, da die Burgenland Energie nicht für den Endkunden-Vertrieb vom Verbund verantwortlich sei, heißt es in der Stellungnahme.

AK Tirol und Salzburg mobilisieren gegen Preise

In Tirol hatte die Arbeiterkammer ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Strompreiserhöhungen bei den dortigen Landesenergieversorgern unter die Lupe nahm und hinterfragte, ob ein Stromlieferant mit hohem Anteil an eigener Stromerzeugung die gestiegenen Strompreise an den Spotmärkten als Argument für Preiserhöhungen heranziehen darf.

Das Ergebnis des Gutachtens, dem sich die Arbeiterkammer Salzburg anschloss, lautete: Ein Anbieter, der nur einen geringen Teil seines Stroms an den teuersten Spotmärkten zukauft, darf die Preise nur soweit erhöhen, wie sich dadurch seine gesamten Strombeschaffungskosten gesteigert haben.

Arbeiterkammer Salzburg und der Energieversorger Salzburg AG einigten sich nun außergerichtlich auf ein Paket, von dem insbesondere jene Haushalte profitieren, bei denen die Strompreisbremse nicht den vollen Verbrauch abgedeckt hat.

Besonders entlastet werden laut einer APA-OTS Aussendung Haushalte, die mit Strom heizen: Sie bekommen bis zu 500 Euro zurück. 100 Euro erhalten Haushalte mit einem Stromverbrauch zwischen 2.900 kWh (dem Limit für die Strompreisbremse) und 4.000 kWh, 130 Euro gibt es für einen Verbrauch von 4.001 bis 6.000 kWh und bei einem Verbrauch über 6.000 kWH werden 170 Euro ausbezahlt.

Mit dieser Einigung sei eine angedrohte Klage vom Tisch, berichtete der Präsident der Salzburger Arbeiterkammer Peter Eder.