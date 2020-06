Manfred Kölly bleibt auch für die kommenden fünf Jahre Obmann beim Bündnis Liste Burgenland. Wie berichtet, wurde der Deutschkreutzer Bürgermeister im Rahmen einer Vollversammlung in seiner Heimatgemeinde erwartungsgemäß im Amt bestätigt. Seine Stellvertreter sind die Deutschkreutzer Gemeindevorständin Petra Aminger, der Südburgenländer Thomas Juszt, der bei der Landtagswahl für die LBL kandiert hatte, und der Mattersburger Gemeinderat Peter Pregl, der nach früheren Diskussionen nun doch beim Bündnis bleibt.

Einen Gegenkandidaten für den Obmann-Posten hat es nicht gegeben; Kölly erklärte im BVZ-Gespräch, er habe die Verlängerung seiner Funktion im Vorfeld der Versammlung freigestellt, die Wahl sei eindeutig auf ihn gefallen. „Jetzt haben wir den Blick schon auf die nächsten Wahlen gerichtet. Wie bereits in der Vergangenheit, sind alle Bürgerlisten eingeladen, mitzumachen. Zugleich werden wir darauf schauen, dass auch junge Kandidatinnen und Kandidaten nachkommen“, so Kölly.

"Wollen wieder in den Landtag"

Die nächsten Wahlen, das sind nicht nur die Gemeinderatswahlen 2021, sondern die Liste Burgenland will auch wieder ins Landtags-Rennen gehen. Obwohl man im Jänner mit knapp 1,3 Prozent der Stimmen den Einzug nicht mehr geschafft hat, wollen Kölly und Co. an landesweiten Themen dranbleiben.

Das zeigen auch die Forderungen, die bei der Vollversammlung von den rund 35 Delegierten gefasst wurden. Zum einen pocht Kölly nach wie vor auf „einen starken Gemeindeverband für alle“. Gerade hier hat es in der Vergangenheit viele Debatten gegeben – im UGVF, in dem mehr als 30 Listen organisiert sind, ist die LBL nicht mehr direkt vertreten; zur gleichen Zeit kam es auch zur Trennung vom früheren LBL-Mandatar Gerhard Hutter (nun freier SPÖ-Abgeordneter).

Geht es nach Kölly, sollen die Gemeinden gemeinsam mit einer „überparteilichen“ Stimme reden. Unterstützung brauche es in vielen Bereichen, auch jetzt im Zuge der Corona-Krise: „Die Verbände sollen den Kommunen für einen gewissen Zeitraum die Gebühren erlassen. Rücklagen gibt es genug.“ Außerdem brauche es nicht nur eine Verkleinerung in der Landespolitik, sondern auch in den Gemeinderäten, fordert die LBL. Ebenso will man verpflichtende und für alle zugängliche Schulungen in der Gemeindepolitik.