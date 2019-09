Wie lautet Ihr konkretes Wahlziel für den kommenden Sonntag?

Gaby Schwarz, ÖVP-Spitzenkandidatin und Nationalratsabgeordnete: Ich möchte, dass wir unseren Weg mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler fortsetzen können. Und ich hoffe, dass wir gestärkt durch möglichst viele Stimmen am 29. unsere Ziele weiterverfolgen können. Konkret wünsche ich mir das natürlich auch für das Burgenland.

Christian Drobits, SPÖ-Spitzenkandidat und Landtagsabgeordneter: Wenn ich antrete, möchte ich Erster werden, deshalb werde ich bis zum letzten Tag laufen. Ich denke, es ist legitim, dass man gewinnen will. Das möchte ich im Burgenland erreichen, auch wenn Umfragen prognostizieren, dass es trotz vollem Einsatz nicht reichen könnte.

Norbert Hofer, FPÖ-Spitzenkandidat, Klubobmann im Nationalrat: Wir wollen deutlich bei über 20 Prozent der Stimmen liegen. Das Ziel bei der Wahl ist natürlich die Fortsetzung der Regierungsarbeit.

Anna Bozecski, NEOS-Spitzenkandidatin und Landesgeschäftsführerin: Mein Wahlziel ist, dass wir NEOS unseren Aufwärtstrend beibehalten – also ein besseres Ergebnis als bei der letzten Wahl.

Herta Emmer, „Liste-Jetzt“-Spitzenkandidatin und Geschäftsführerin: Das Ziel lautet, das Ergebnis der Nationalratswahl 2017 nochmals zu erreichen.

Irmi Salzer, Grünen-Spitzenkandidatin und Landschaftsplanerin: Die Grünen müssen zurück ins Parlament. Für das Burgenland erhoffen wir uns ein Ergebnis, das besser ist als das Ergebnis im Jahr 2013. Das bedeutet mehr als 6,8 Prozent.

Wenn ich in den Nationalrat komme, möchte ich unbedingt umsetzen …

Gaby Schwarz (ÖVP): Wenn ich in den Nationalrat komme, möchte ich die wohnortnahe medizinische Versorgung der ländlichen Bevölkerung durch niedergelassene Kassenärzte sichern. Ebenso wichtig ist die Umsetzung unseres Masterplans Pflege.

Christian Drobits (SPÖ): Menschen sollen mit Respekt und Wertschätzung behandelt werden und das soll sich auch in den Gesetzen abbilden. Neben Fairness am Arbeitsplatz und Altern in Würde ist es auch wichtig, dass Vermögende künftig einen größeren Beitrag leisten.

Norbert Hofer (FPÖ): Das Modell der direkten Demokratie. Extrem wichtig sind die Ausfinanzierung des Bundesheeres und alle notwendigen sicherheitspolitischen Maßnahmen. Es soll sich auch jeder darauf verlassen können, die Pflege zu bekommen, die er benötigt.

Anna Bozecski (NEOS): Sofortige Abschaffung der kalten Progression, um alle Steuerzahler zu entlasten, ein nationaler Klima- und Umweltpakt und eine grundlegende Reform der Parteienfinanzierung sowie von Posten- und Auftragsvergaben – für absolute Transparenz.

Herta Emmer („Liste-Jetzt“): Antikorruption, denn Korruption verhindert Umweltschutz und interessiert sich nicht für soziale Gerechtigkeit. Sie bereichert sich nur selbst. Auch die Themen Bildung, Sprachförderung, Mobilität und Digitalisierung sind besonders wichtig.

Irmi Salzer (die Grünen): Ich setze mich für die Kennzeichnung tierischer Lebensmittel in der Gastronomie ein, für ein Verbot von Vollspaltenböden und Kükenschreddern, für die Unterstützung der nachhaltigen und ökologischen Landwirtschaft und kleiner Betriebe.

Welche Koalition wünschen Sie sich? Welche Koalition erwarten Sie?

Gaby Schwarz (ÖVP): Ich wünsche mir eine Koalition, die es uns ermöglicht, viele unserer Vorstellungen zum Wohl der österreichischen Bevölkerung umzusetzen. Ich erwarte mir konstruktive Gespräche mit möglichen Partnern nach der Wahl. Welche das sein können, wird der 29. September weisen.

Christian Drobits (SPÖ): Mein Wunsch ist eine Koalition der Vernunft, die im Interesse der Menschen zusammenarbeiten will und nicht nur auf dem Papier besteht. Bevor man das Wahlergebnis kennt, kann man meiner Meinung nach noch nicht mehr sagen; verhandelt wird nach der Wahl.

Norbert Hofer (FPÖ): Ich wünsche mir eine Koalition zwischen den Türkisen und der FPÖ. Und ich erwarte eine Koalition zwischen den Türkisen und der FPÖ.

Anna Bozecski (NEOS): Wir NEOS und ich persönlich sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und Österreich anständig zu regieren. Was wir nicht wollen: die populistische und nationalistische Politik von Türkis-Blau fortsetzen. Was wir auch nicht wollen: zurück zum Stillstand unter ÖVP-SPÖ.

Herta Emmer („Liste-Jetzt“): Ich erwarte eine Wiederauflage der Ibiza-Koalition. Leider wird die Sozialdemokratie nicht stark genug sein, dass wir eine progressive, soziale Mehrheit in Österreich schaffen werden.

Irmi Salzer (die Grünen): Ich wünsche mir eine Koalition ohne die FPÖ. Ich erwarte aber Türkis-Blau.

Meine drei wichtigsten Botschaften an die Wählerinnen und Wähler:

Gaby Schwarz (ÖVP): Sebastian Kurz ist als Bundeskanzler Garant dafür, dass wir Menschen weiter entlasten, die Wirtschaft stärken und so Arbeitsplätze schaffen und uns intensiv den Themen Gesundheit und Pflege widmen.

Christian Drobits (SPÖ): Oberstes Gebot ist Frieden in der Gesellschaft, das ist meine Anforderung an Politik. Wichtig ist, dass für alle Kinder Chancengleichheit besteht. Gegen Missbrauch von Macht braucht es ausdrückliche Signale.

Norbert Hofer (FPÖ): Wer die FPÖ wählt, hat die Garantie, dass die gute Regierungsarbeit fortgesetzt wird. Wer seine Stimme der ÖVP gibt, dem könnte es aber auch passieren, dass er die Grünen gleich mitwählt.

Anna Bozecski (NEOS): Wir NEOS werden kein Kind zurücklassen – dieselben Chancen auf ausreichend Bildung. Wir bieten konkrete Lösungen für den Umwelt- und Klimaschutz und machen konstruktive, sachliche und anständige Politik.

Herta Emmer („Liste-Jetzt“): Nichtsdestotrotz sind wir angehalten, für eine moderne soziale Gesellschaft, für eine starke Demokratie und für einen unabhängigen Rechtsstaat zu kämpfen.

Irmi Salzer (die Grünen): Klimaschutz und Klimagerechtigkeit sind eine Überlebensfrage. Soziale Gerechtigkeit fängt bei den Kindern an. Wir brauchen eine saubere Umwelt und eine saubere Politik – dafür stehen die Grünen.

So will ich das Burgenland in den Nationalrat bringen:

Gaby Schwarz (ÖVP): Das Burgenland und die Themen, die die Menschen in unserem Land bewegen, ist durch uns drei Mandatare der Neuen Volkspartei immer präsent in all dem, was wir tun und wofür wir stehen. Das wird auch in Zukunft so sein!

Christian Drobits (SPÖ): Ich will die Themen mitbringen, die wir im Land in den vergangenen zwei Jahren gefunden haben, wie den Mindestlohn, die Bio-Wende und den Pflege-Plan. Die Bedürfnisse des ländlichen Raumes müssen im Nationalrat gut abgebildet werden.

Norbert Hofer (FPÖ): Wenn ich eine Regierungsfunktion habe, werde ich mir die Themen im Burgenland wieder besonders anschauen. Da ist die Infrastruktur am wichtigsten, von Bundesseite wurde hier auch zu wenig investiert. Da muss es ein kräftiges Plus geben.

Anna Bozecski (NEOS): Wenn ich ein Mandat bekomme, werde ich die Themen ansprechen, die es im Land dringend braucht – wie flächendeckende Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, nachhaltige Umwelt-Maßnahmen.

Herta Emmer („Liste-Jetzt“): Durch die Stärkung der Themen Mobilität, Zukunftstechnologien und Innovation bringe ich für die Zukunft im Burgenland wichtige Punkte in den Nationalrat.

Irmi Salzer (die Grünen): Das Burgenland braucht eine Verkehrswende. Mit Mobilitätsgarantie und Ausbau des öffentlichen Verkehrs tragen wir dazu bei, dass man kein Zweitauto mehr braucht. Zudem werden wir den Ausbau ökologischer Landwirtschaft unterstützen.