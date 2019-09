Der Bundes-Trend der Nationalratswahl setzt sich auch im rot-blau regierten Burgenland fort: Die ÖVP erreicht 38,6 Prozent und überholt die SPÖ, die auf 29,7 Prozent kommt; damit liegt man zumindest über dem SPÖ-Bundesergebnis von knapp 22 Prozent. Die FPÖ verliert im Burgenland acht Prozentpunkte und liegt bei 17,9 Prozent. Zweiter Gewinner der Wahl sind auch im Land die Grünen, die mit einem Plus von 5,3 auf 7,3 Prozent der Stimmen kommen. Die NEOS erreichen 4,6 Prozent.

ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner zeigte sich im BVZ-Gespräch hoch erfreut: „Das ist wirklich überwältigend. Heute haben die Österreicherinnen und Österreicher entschieden und der rot-blauen Koalition, die Sebastian Kurz abgewählt hat, eine klare Absage erteilt. Das Burgenland-Ergebnis ist eine echte Sensation, das ist eine große Motivation.“

Hier der Reaktion der ÖVP:

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst nahm anstelle von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Stellung zum Wahlausgang. Wie berichtet, muss Doskozil seine Stimme schonen, bevor er sich Mitte Oktober einer Operation unterzieht. Fürst sieht „keinerlei Aufträge“ für die SPÖ, in eine Koalition zu gehen, meint aber: „Ich denke, dass wir im Burgenland mit dem Ergebnis, das deutlich über dem Ergebnis der Bundes-SPÖ liegt, zeigen, wie sozialdemokratische Politik auch in einer Bundes-Situation möglich ist. Wichtig ist, dass die Sozialdemokratie jetzt einmal in sich geht, analysiert und die richtigen Schlüsse für die Zukunft zieht.“

Hoch erfreut über den Wahl-Gewinn zeigte sich Grünen-Landessprecherin Regina Petrik: „Es ist das beste Ergebnis, das wir im Burgenland und auch auf Österreich-Ebene für eine Nationalratswahl jemals erzielen konnten. Es ist ein grandioses Comeback für die Grünen, aber vor allem auch ein ganz klarer Auftrag an eine starke Stimme für den Klimawandel im Nationalrat.“ Über mögliche Koalitionen werde man noch beraten.

FPÖ-Landesobmann Hans Tschürtz beurteilt das Ergebnis im Burgenland trotz Verlusten als positiv: „Ich bin überzeugt, dass das die Regierungsarbeit im Burgenland bestätigt. Ich sehe das nicht so negativ. Bundesweit ist es natürlich anders, da sind dieser Spesenskandal und die Geschichte rundherum nicht positiv gewesen.“ Geht es nach Tschürtz, soll es zu einer „Neuaufstellung“ kommen, die FPÖ solle in Opposition gehen.

NEOS-Landessprecher Eduard Posch ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir sind dankbar und glücklich über das beste Ergebnis bei Nationalratswahlen im Land. Das ist ein starkes Zeichen, dass liberale und zukunftsorientierte Politik auch im Burgenland Wurzeln geschlagen hat. Und daran wollen wir weiterarbeiten.“