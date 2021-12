Burgenlands Grüne wollen Bodenschutz vorantreiben

Die Versiegelung bringe Probleme beim Klimaschutz, mehr Hitze und Starkregenereignisse sowie weniger Artenvielfalt mit sich. "Das können wir uns einfach nicht mehr leisten", sagte Spitzmüller.

Mit der Kampagne "Natur statt Beton" haben die Grünen im ablaufenden Jahr den Bodenschutz in mehreren Gemeinden thematisiert und Infostände dazu gemacht. Im kommenden Jahr soll es damit weitergehen. Eine aufgrund der Coronakrise abgesagte Fachtagung soll am 4. Februar nachgeholt werden. Eine weitere Forderung der Grünen ist mehr Transparenz beim geplanten Krankenhaus in Gols (Bezirk Neusiedl am See). Der vorgesehene Standort sei "weder aus raumplanerischer Sicht noch aus naturschutzfachlicher Perspektive sachlich nachvollziehbar", betonte Klubobfrau Regina Petrik. Zum Auswahlverfahren habe sie auf Nachfrage bisher keine Auskunft erhalten.

Zur Arbeit von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sagte Petrik: "Er hört auf ein paar Wenige in seinem Umfeld, schläft einmal drüber und dann steht er auf und hält sich für den Fachmann." Bei ihrer Kritik versuche sie aber immer, sachlich zu bleiben. "Wir wollen die Gesprächsebene nicht verlieren, weil wir vieles nur gemeinsam lösen können."