Gaby Schwarz: „Mutig sind Hassposter auch nicht gerade ...“

BVZ: Bei den beiden Wahlwochenenden waren auch alle Augen auf die Medien gerichtet. Vermissen Sie Ihren alten Job im ORF manchmal?

Gaby Schwarz: Ich hab mich nicht bewusst dafür entschieden, sondern durch Zufall. Eine Freundin von mir war in der Jugendredaktion des ORF, die hat mich öfter interviewt. Eine große Klappe hatte ich ja immer schon, ihr Chef hat mir dann ein Praktikum angeboten und ich bin 37 Jahre lang geblieben. Ich habe den Job immer mit größter Freude gemacht, vor allem Radio war absolut meins. 1985 bin ich nach mehreren Jahren als freie Mitarbeiterin angestellt worden.

Was hat Sie in den vielen Jahren am meisten überrascht?

Schwarz: Ich bin vor Ehrfurcht erstarrt, als ich einmal Sir David Attenborough und Hans Hass getroffen habe. In Podersdorf habe ich Zucchero interviewt. Aber: Die echten Stars haben Allüren nicht notwendig. Komisch sind nur die Halb-Promis, die glauben sie sind wer.

Haben die klassischen Print- und TV-Medien noch eine Zukunft in der digitalen Welt?

Schwarz: Wir denken da oft in Österreich zu klein. Alle Medien müssen zusammenarbeiten, um den Medienstandort Österreich spannend zu halten. Die Wertschöpfung wandert ja nicht zwischen den österreichischen Medien hin und her, sondern nach Deutschland oder die USA zu Google und Facebook ab. Ich hab gern die Zeitung in der Hand, aber TV und Radio sind genauso wichtig. Gerade in der Pandemie haben wir ja gesehen, dass Öffentlich-Rechtlich die höchsten Vertrauenswerte hat.

Das klingt nach einer möglichen Rückkehr in den ORF?

Schwarz: Mein Vater hat immer gesagt, er geht in der Pension nur noch ins Rathaus, wenn er eingeladen wird. Ich will auch kein Balkon-Muppet sein. Ich mische mich in den ORF nicht ein – und in die ÖVP auch nicht.

Apropos Politik: Gesundheitssprecherin in Zeiten von Corona klingt nicht einfach.

Schwarz: Diese zwei Jahre mit „24/7“-Erreichbarkeit haben unglaublich viel Kraft gekostet. Der erste Anruf um sechs in der Früh, der letzte lang nach Mitternacht, drei Jahre kein Urlaub, die permanenten Anfragen – es war schon sehr spannend, aber ich wundere mich oft, wie ich das ausgehalten habe.

Hat nicht irgendwann die Familie oder Sie selber gesagt: „Gaby, steig auf die Bremse!“?

Schwarz: Ich hatte ein dreiviertel Jahr lang durchgehend Schmerzen, nie mehr als drei bis vier Stunden Schlaf pro Tag, dann hat mein Körper gesagt, es geht nicht mehr.

Müssen Politik – und Medien – auf die Bremse treten?

Schwarz: Was sich Politikerinnen auf keinen Fall verdient haben, ist die verbale sexualisierte Gewalt, der wir dauernd ausgesetzt sind. Ich musste mehrmals meinen Rechtsanwalt einsetzen. Es ist unglaublich, was sich Frauen in öffentlichen Positionen gefallen lassen müssen. Das geht von Journalistinnen über Künstlerinen zu Politikerinnen. Die Eingriffe in die Intimsphäre sind gewaltig. Ich wurde auf der Straße beschimpft. Wenn mich in St. Georgen in der Früh wer anschreit – bei uns daheim! – dann kann das so echt nicht weitergehen. Gerade Frauen sind Dingen ausgesetzt, da denkt man sich, das darf nicht wahr sein.

Haben die Sozialen Medien das Ganze noch verschlimmert?

Schwarz: Meine Mitarbeiterin war durchgehend mit Löschen beschäftigt. Da kann man noch so eine dicke Haut haben – das geht einfach nicht. Ich hab in meiner letzten Rede im Parlament meine Kolleginnen aufgefordert, an dem Thema dranzubleiben und aufmerksam zu machen: Das geht einfach nicht! Sag mal einem jungen Menschen, er soll noch in die Politik gehen, wenn man dort durchgehend beschimpft wird. Auch in der Politik müssen wir durch eine andere Tonalität daran arbeiten, dass sich etwas ändert. Ich selbst habe immer versucht, auf alle anderen zuzugehen.

Was kann man gegen „Hass im Netz“ tun?

Schwarz: Die Impfdiskussion ist von der AFD in Deutschland gesteuert worden, die waren dann auch bei mir aktiv und das schafft man nicht mehr zu moderieren. Mails kann man ja blockieren, obwohl die Hassnachrichten-Schreiber ja regelmäßig Accounts wechseln. Die globale Welt ist Segen und Fluch zugleich. Ich hab mal in Eisenstadt wen vom Rad geholt, der mich online beschimpft hat. Dem hab ich seinen Screenshot vorgehalten, dann war still und ist mit dem Rad geflüchtet. Sehr mutig sind die also auch wieder nicht.

Hand drauf. Gaby Schwarz wird von Bundespräsident Alexander van der Bellen als Volksanwältin angelobt. Foto: Peter Lechner/HBF

Ist der Aggressionspegel in der Gesellschaft gestiegen?

Schwarz: Die Aggression ist sehr hoch, die scheinbare Anonymität im Internet lädt ein, das abzulassen. Wenn man dann sagt, sag mir das doch ins Gesicht, siegt dann doch die Feigheit.

Muss man junge Menschen besser beschützen vor Hass in den Sozialen Medien?

Schwarz: Korrekturen von staatlicher Seite sind immer schwierig. Eltern und Bildung sind gefragt. Es braucht politische Bildung, die kann nicht früh genug anfangen. Den Medienkonsum müssen auch Eltern mit den Kindern besprechen. „Möchtest du, dass man so mit dir redet?“, gilt auch online. Die Gesprächskultur muss wieder gefördert werden, gerade jungen Menschen gehen nebeneinander und reden übers Handy miteinander. Es kann nicht alles der Staat regulieren, es geht um Eigenverantwortung.

Eine klassische ÖVP-Ansicht, sozusagen.

Schwarz: So bin ich erzogen worden. Wir unterstützen dich bei dem, was du machst, aber du musst auch die Konsequenzen tragen.

Genau diese Konsequenzen fehlen in der Online-Welt.

Schwarz: Ich hab drei Hassposter angezeigt. Da ist die Verwunderung groß, dass sie gefunden wurden, obwohl sie anonym geschrieben haben. Ich hab eine Freundin, die in der Öffentlichkeit steht, auch die hat jemanden angezeigt und gefordert, dass der Hassposter das medial zurücknimmt. Es muss ein bisschen wehtun, dann merkt man sich das auch. Die Öffentlichkeit darf diese Unart nicht so hinnehmen.

Zu den positiveren Dingen: Wie gefällt Ihnen Ihre neue Tätigkeit als Volksanwältin?

Schwarz: Bei meiner ersten Visite in Eisenstadt war die Anmeldeliste knallvoll. Auch in Wien gab es zahlreiche Fälle zu bearbeiten. Ich komme im November oder Dezember so auch ins Südburgenland. Zuhören, verstehen, helfen – das ist die Prämisse für mein Handeln als Volksanwältin.

Worum geht es meistens?

Schwarz: Wir sind in Geschäftsbereiche aufgeteilt, besonders spannend ist für mich das Geschäftsfeld der Justizanstalten. In Eisenstadt haben wir eine wahnsinnige Überbelegung, das müssen wir mit dem Justizministerium besprechen. Auch das Bundesheer ist in meinem Ressort, ich habe also ein breites Betätigungsfeld. Außerdem ist im Mai das Welttreffen des Instituts der Ombudsleute IOI, wo ich auch die Präsidentin bin.

Und was waren die Themen konkret in Eisenstadt?

Schwarz: Imkerei, Behindertenparkplätze, Laub in der Regenrinne des Nachbarn – gerade am Land kommt das immer wieder. Ich nehme alles auf, dann teilen wir auf Geschäftsbereiche auf. ERörtert werden machen Fälle auch im ORF-Bürgeranwalt. Am Küniglberg zu sein, ist für mich wie Heimkommen.

Privat sind Sie ja in Topform.

Schwarz: Ich versuche pro Woche 40 bis 50 Kilometer zu gehen, mache Bodyweight-Übungen und schwimme viel. Wenn man sich nicht gesund ernährt und keinen Sport betreibt, hält man die Spitzenpolitik nicht durch.