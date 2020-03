Pibernik neue Landesgeschäftsführerin .

Die burgenländischen NEOS bekommen eine neue Landesgeschäftsführerin: Simone Pibernik folgt Anna Bozecski nach, die Ende April in Mutterschutz geht. Pibernik bleibt gleichzeitig, wie schon bisher, Pressesprecherin der Landespartei. Sie wurde vom Landesvorstand einstimmig bestellt, teilten die NEOS am Montag in einer Aussendung mit.