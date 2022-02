NEOS startet Ideen-Plattform

Die landesweite Aktion soll laut NEOS ein Zeichen gegen die „Corona-Starre“ setzen und auch die eigene Bewegung in Aufbruchsstimmung präsentieren. Landessprecher Christoph Schneider und Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik sind mit ihrem Team nämlich auch bereits in Sachen Gemeinderatswahl aktiv. In allen Regionen gebe es Kontakt mit Interessenten – die Initiative „Burgenland geht besser“ soll nun für zusätzlichen Schwung sorgen.

Zehn burgenländische Gemeinden und Städte, in denen die NEOS bereits Fuß gefasst haben, wurden für die Aktion ausgewählt – von Nord nach Süd sind dies: Neusiedl am See, Breitenbrunn, Rust, Wimpassing, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Pinkafeld, Oberwart und Stegersbach. Auf der Online-Plattform burgenland.neos.eu/burgenlandgehtbesser können konkrete Anregungen zur Mitgestaltung direkt auf einer „Ideen-Landkarte“ eingetragen werden – von Verkehrs-Anliegen bis zu Freizeiteinrichtungen . Im Frühjahr soll es dann ins Detail gehen.

„Bunte Oppositionspolitik“

Willkommen seien auch Ideen aus allen anderen Landesteilen, betonten Schneider und Pibernik bei der Präsentation: „Nur weil wir noch nicht im Gemeinderat sitzen, heißt das nicht, dass wir nicht gehört werden. Wir wollen etwas Neues einbringen und die starren Strukturen aufbrechen.“ Das ist in weiterer Folge auch in der Landespolitik geplant, einen ersten Austausch für „konstruktive Beiträge“ hab es schon mit den Grünen gegeben, sagt Schneider.

Bei der Gemeinderatswahl Anfang Oktober wollen die NEOS nicht nur in besagten zehn Orten antreten, deshalb sei man auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten. Mit dem früheren Landessprecher Eduard Posch gibt es derzeit einen Gemeinderat in Pinkafeld. Das soll sich nach der nächsten Wahl ändern, zeigen sich Schneider und Pibernik motiviert.