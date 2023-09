Hergovich wird Landtagspräsident, Überraschungen im roten Team

Das lange Warten hat ein Ende, die wochenlangen Gerüchte wurden jetzt in Andau bestätigt. Dort kam der SPÖ-Landesparteivorstand heute, Montag, in Scheiblhofers Resort zur Sitzung zusammen, danach verkündete Landeshauptmann und Parteichef Hans Peter Doskozil die Rochaden. Wie erwartet, folgt der bisherige Klubobmann Robert Hergovich Verena Dunst als Landtagspräsident nach. Dunst selbst bleibt aber als Abgeordnete und im Heimatbezirk Güssing im Einsatz.

Robert Hergovich und Roland Fürst (v.l.). Foto: Klaus Zwinger

Und das sorgt auch an weiteren Positionen für Bewegung: Roland Fürst übernimmt als Klubchef im Landtag und übergibt als SPÖ-Landtesgeschäftsführer an ein neues Duo: Jasmin Puchwein und Kevin Friedl teilen sich den Posten.

Geschäftsführer-Duo. Kevin Friedl, SPÖ-Vizebürgermeister in Rohr, vertritt personell auch das Südburgenland. Jasmin Puchwein war Berufssoldatin und schon in den vergangenen Jahren an der Seite Doskozils. Foto: Klaus Zwinger

Mit Blick auf die Landtagswahl 2025

All diese Rochaden waren schon in den vergangenen Wochen ein offenes „Geheimnis“, offiziell kam Bewegung in die Sache, als Verena Dunst im Juli den Abschied als Präsidentin ankündigte. Wie Landeschef Doskozil festhielt, stellt sich die SPÖ-Burgenland so für die Landtagswahlen 2025 neu auf. Damit einher gehen auch einige Rochaden in den roten Büros.

Max Lercher. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer ist jetzt "offiziell" im SPÖ-Burgenland-Team. Foto: Klaus Zwinger

Überraschung: Bei der Klausur in Andau war auch Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher dabei - nachdem er Doskozil im Rennen um die Bundesparteiführung unterstützt hat, wird er das partei-eigene Renner-Institut übernehmen. Unter anderem wird Lercher auch als Manager für den SPÖ-Wahlkampf im Burgenland gehandelt.