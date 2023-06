Ab nächstem Schuljahr gibt’s Gratis-Nachhilfe an Pflichtschulen

Gerade die Bildung dürfe unter den gestiegenen Lebenskosten nicht leiden, so lautet das Motto für ein neues Angebot, das es so derzeit noch nirgendwo gibt: Ab Herbst gibt’s an Volksschulen, Neuen Mittelschulen und in Polytechnischen Lehrgängen die Möglichkeit, Gratis-Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. Ein auf Bundesebene „starres Bildungssystem“ wolle man mit Initiativen wie dem zusätzlichen Englisch-Unterricht oder eben der kostenlosen Nachhilfe im eigenen Einflussbereich durch flexible Modelle ergänzen, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Präsentation.

Zusammen mit Landesrätin Daniela Winkler und Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz stellte Doskozil nun die Eckpunkte für die neue Initiative vor: In den heimischen Pflichtschulen werden schon im September 32 Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich beschäftigt. Die Gratis-Nachhilfe soll flexibel und an allen Pflichtschulen angeboten werden – und zwar in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und in den Minderheitensprachen.

In der ersten Phase soll es bis zu acht Stunden in Kleingruppen geben, mit der Möglichkeit auf weitere acht Stunden; diese sollen nachmittags stattfinden. Auf schulautonome Rückmeldungen und Bedürfnisse der Schulen werde man in der Evaluierung reagieren.

Gekommen, um zu bleiben

Zwei Millionen Euro wird das Nachhilfe-Angebot dem Land im ersten Jahr kosten, und es soll zur Dauereinrichtung werden. Das Bildungsministerium forderte Doskozil auf, ebenfalls in dem Bereich tätig zu werden und ähnliche Modelle für die Bundesschulen, für Gymnasien und Höhere Schulen, zu prüfen. Das Ziel sei es jedenfalls, dass es durch das kostenlose Angebot „nicht mehr nötig sein soll, Nachhilfe am privaten Markt zuzukaufen“.

Dem gegenüber stehen durchschnittlich 720 Euro pro Kind und Schuljahr, die in Familien derzeit für Nachhilfe ausgegeben werden, rechnete Bildungslandesrätin Winkler vor. Das Bildungssystem müsse so gestaltet sein, dass Kinder unabhängig von finanziellen Möglichkeiten auf die Zukunft vorbereitet werden, sagte Winkler.

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, Landesrätin Daniela Winkler, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (v.l.). Foto: Landesmedienservice, Sorger, LMS

Rund 2.000 Frühwarnungen bei „Nicht Genügend“

Laut Bildungsdirektion zählt das Burgenland insgesamt rund 33.000 Schülerinnen und Schüler, 17.000 davon in Pflichtschulen. Im vergangenen Schuljahr wurden 2.000 Frühwarnungen aufgrund eines drohenden "Nicht Genügend" ausgesprochen. Eben jene Kinder mit Frühwarnung oder Lernschwäche sollen verstärkt unterstützt werden.

Probleme mit dem immer wieder aufkommenden Thema Lehrkräfte-Mangel gebe es im Burgenland derzeit nicht, heißt es, das zeige sich auch an der Bestellung 32 zusätzlicher Pädagoginnen und Pädagogen. In einzelnen Fächern wird aber auch hierzulande Nachwuchs gesucht. Wenn die kostenlose Nachhilfe läuft, soll sie in Zukunft mit Studentinnen und Studenten ausgebaut werden, stellte Bildungsdirektor Zitz in Aussicht: „Diese kommen so ins System, können Erfahrungen sammeln und haben die Möglichkeit, mit jungen Menschen zu arbeiten.“