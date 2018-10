Wenn der Zeitplan hält, soll das neue Krankenhaus Oberwart im Jahr 2024 eröffnet werden. Bereits jetzt steht fest, wie sich die Zimmerbelegung gestalten wird. Gab es im Oberwarter Spital bislang vor allem Dreibettzimmer, setzt man künftig auf Einzel-, Doppel- und Viererzimmer.

Auf Sechsbettzimmer wird komplett verzichtet

Wie zu hören war, sorgten Letztere im Land auch für kritische Stimmen, etwa im Hinblick auf die Hygiene. Die Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) hält dem jedoch ein Gutachten der Uni Graz entgegen.

Auf BVZ-Anfrage wird in der KRAGES mit Verweis auf die Praxis in anderen Bundesländern betont: „Wir bauen nach den modernsten Standards des öffentlichen Krankenhaus-Baus. Zugleich muss im Sinne der Verwendung öffentlicher Gelder auch auf die Effizienz geachtet werden.“ Dazu gebe es einen eindeutigen Eigentümerbeschluss.

Bislang gab es im Krankenhaus Oberwart nur ein Einzelzimmer, künftig werden es 42 sein. Anstelle von 28 Doppelzimmern wird es 53 geben, die Zahl der Dreibettzimmer wird von 81 auf eins reduziert. Dafür gibt es 42 Vierbettzimmer (bislang 7); auf die derzeit zwei Sechsbettzimmer wird komplett verzichtet.

Die Doppel- und Einzelzimmer sollen nicht den Klasse-Patienten vorbehalten sein, sondern „nach medizinischen und pflegerischen Bedürfnissen genutzt werden“. Damit widerlegt die KRAGES auch das Gerücht, wonach es für Kassen-Patienten künftig nur einen Platz im Viererzimmer geben würde. Punkto Hygiene wird zudem darauf verwiesen, dass es in jedem Zimmer eine eigene Sanitärzelle mit WC und Dusche geben wird.

KRAGES-Chef Keckeis: Neuerungen in Arbeit

Der Neubau des Krankenhauses Oberwart ist nur eine der Herausforderungen, denen sich der Vorarlberger Harald Keckeis als neuer Geschäftsführer der KRAGES stellt. Im Gespräch mit der BVZ verwies er auf den in Arbeit befindlichen Masterplan für die heimischen Spitäler.

Darin soll „Querdenken“ erlaubt sein. Das Bekenntnis zu den fünf Standorten bleibt, aber: „Das klassische Versorgungsspital, das alles abbildet, was die Medizin zu bieten hat, ist heute nicht aufrecht zu erhalten“, so Keckeis. Konkret heißt das, „dass die Leistung dort erbracht wird, wo sie am besten erbracht werden kann. Weniger Angebot bedeutet oft ein Mehr an Qualität.“

Das volle Interview mit Harald Keckeis lest ihr hier: