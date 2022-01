100 Jahre SPÖ Burgenland: Doskozil verweist auf aktuelle Themen

Die burgenländische Sozialdemokratie wurde vor 100 Jahren, damals noch in Wiener Neustadt, gegründet. Der aktuelle Landesparteivorsitzende Hans Peter Doskozil und die Regierungsmannschaft trafen am Montag in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) zu einem Fototermin zusammen. Dabei verwies er auf die aus seiner Sicht wichtigsten aktuellen Themen wie den Mindestlohn, die Pflege und das leistbare Wohnen.

47 Jahre vor Gründung der burgenländischen Sozialdemokratie fand am 5. und 6. April 1847 in Neudörfl, das damals noch zu Ungarn gehörte, der Gründungstag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs statt. 74 Delegierte aus allen Kronländern der Donaumonarchie trafen sich im damaligen Leithagasthaus. Heute befindet sich an dem Gebäude eine Gedenktafel und drin ein Heim der Caritas für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Angesichts des Jubiläums "100 Jahre Burgenland" im Vorjahr - der heutige Fototermin war eigentlich für November geplant, musste damals jedoch Lockdown-bedingt abgesagt werden - wies Doskozil auf die gute Entwicklung des Burgenlandes hin. Und die SPÖ Burgenland habe einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, so der Landeshauptmann. Die wichtigsten Themen aktuell seien ein Lohn, von dem man angemessen leben könne, eine Lösung für Pflegebedürftige und deren Angehörige sowie leistbares Wohnen. Die Pläne zum sozialen Wohnbau werden in Kürze vorgestellt.