Gemeinden sollen Energie-Gemeinschaften vorantreiben

Werbung

Mit dem Ziel der Klimaneutralität 2030 forciert das Land die Umsetzung von Energie-Gemeinschaften mit erneuerbarer Energie. Diese seien ein wesentlicher Faktor auf dem Weg zur Klimaneutralität – und damit vor allem auch die Gemeinden, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz. Derzeit seien zwei Gemeinschaften in Umsetzung, man warte aber noch auf das Erneuerbaren Energie-Gesetz auf Bundesebene.

"Das Burgenland will bis 2030 klimaneutral sein. Das wird uns aber nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und an Lösungen arbeiten", so Eisenkopf. Zentral im Gesamtgefüge seien die Gemeinden, verwies Eisenkopf auch auf Bereiche wie Gebäudesanierung und (Elektro-)Mobilität.

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sind ein Zusammenschluss von mindestens zwei Teilnehmern zur gemeinsamen Produktion und Verwertung von Strom und Wärme. Hierfür zusammenschließen können sich sowohl Private als auch Gemeinden, lokale Behörden oder Kleine und mittlere Unternehmen. "Energie wird lokal erzeugt und verbraucht", und dazu zu reduzierten Entgelten, verwies Eisenkopf auf einen der Vorteile.

Seminare für neue Energie

Das Land bietet für Gemeindevertreter an der Akademie Burgenland Online-Seminare sowie eine Broschüre, die gemeinsam mit dem Bund erarbeitet wurde. Die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen sind aber noch offen, räumte Eisenkopf ein, hierzu warte man auf Details aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Laut Martin Zloklikovits, Geschäftsführer der Forschungs- und Innovations GmbH, ist das Interesse an den Gemeinschaften groß. Konkret in Umsetzung sind im Burgenland aktuell zwei, eine davon etwa im Raum Stegersbach. Ein Forschungsprojekt zur Strom- und Energieautarkie läuft derzeit in Neudörfl. Bürgermeister Dieter Posch (SPÖ) berichtete ebenfalls von großem Interesse in der Bevölkerung.

Das erste eineinhalbstündige Seminar an der Akademie Burgenland beginnt am Mittwoch. Die Teilnehmer werden etwa über die Umsetzung der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften, die Gestaltungsprozesse in den Gemeinden, steuerliche und buchhalterische Themen, Gesellschaftsformen und Fördermöglichkeiten informiert, erklärte Akademie Burgenland-Geschäftsführerin Bettina Frank.

In einer ersten Raktion auf die Initiative des Landes verwiesen sowohl die Grünen als auch die ÖVP auf frühere Forderungen in diese Reichtung. Sowohl die grüne Klubobfrau Regina Petrik als auch ÖVP-Energie-Sprecher Walter Temmel begrüßen den Schritt aber. Grundlage sei das auf Bundesebene beschlossene Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, wurde betont.