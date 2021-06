Strukturschwache Gemeinden, die überdurchschnittlich von Abwanderung betroffen sind und deren Steuerkraft unter dem Mittelwert liegt, sollen künftig mehr Geld bekommen, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einer Aussendung. Außerdem werden die Mittel aufgestockt, um die Folgen der Coronakrise abzufedern.

Mit den neuen Richtlinien werden laut Doskozil auch Akzente für den gemeindeübergreifenden Ausbau des Radwegnetzes und für kommunale Infrastruktur wie Postpartnerstellen und Bankomaten gesetzt. Um die Liquidität der Gemeinden in der Coronakrise zu stärken, wird generell mehr Geld zur Verfügung stehen. Für 2021 stehen rund 42 Mio. Euro an Bedarfszuweisungsmitteln bereit, sagte Doskozil. Es sei sichergestellt, dass keine Gemeinde in Zukunft weniger als im Jahr 2020 bekomme.

75 Prozent der Bedarfszuweisungen werden nach den neuen Richtlinien fix vergeben, 25 Prozent im Rahmen der Projektförderung. Die Neuerungen seien nach einer Evaluierung ausgearbeitet worden und würden "einen großen Schritt in Richtung mehr Treffsicherheit und noch mehr Fairness" darstellen, meinte der Landeshauptmann. Der Gemeindevertreterverband, der Gemeindebund und der Städtebund seien in die Erarbeitung eingebunden gewesen.