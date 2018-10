Hatte es zuletzt geheißen, dass Landesrat Norbert Darabos oder Bundesrätin Inge Posch-Gruska ihre Zukunft in Brüssel finden könnten, so steht seit der Vorwoche fest, dass SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax als roter Landes-Spitzenkandidat in den EU-Wahlkampf gehen wird.

Dass sich lang gediente Granden nicht auf das Wahl-Abenteuer einlassen, ist wohl dem siebenten Platz in der SPÖ-Liste geschuldet, der im Vorzugsstimmen-Wahlkampf kaum Chancen auf einen Einzug ins EU-Parlament birgt. Mit dem undankbaren Listenplatz dürfte sich die Landes-SPÖ zufrieden gegeben haben, um nach den Debatten um Christian Kern nicht erneut innerparteilich für böses Blut zu sorgen.

Offen bleibt nun, welche Position Darabos im roten Landesteam einnehmen wird, das Hans Peter Doskozil als Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl präsentieren wird.

Nichts zu rütteln gibt es am Tausch von Verena Dunst und Christian Illedits: Wie die BVZ berichtete, soll Dunst Landtagspräsidentin werden, Illedits Landesrat für Sport und Agrarfragen. Brisant: Er wird damit das heiße Eisen Landwirtschaftskammer erben, kann aber noch hoffen, dass der Streit um die Kürzungen bis zur Übergabe im Februar 2019 ausgestanden ist.

Wer für die FPÖ zur EU-Wahl antritt, soll im November beschlossen werden, die Grünen werden Michel Reimon ins Rennen schicken, die ÖVP will ihre Kandidaten gegen Anfang des Jahres präsentieren. Hier ist immer wieder der Name von Klubchef Christian Sagartz zu hören.