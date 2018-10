Für einiges Aufsehen sorgte die jüngst beendete Montage von Hinweisschildern an den burgenländischen Grenzübertrittsstellen zu Ungarn, Slowenien und der Slowakei. Diese neuen Tafeln zeigen an, in welcher Form – also etwa zu Fuß oder per Rad – an den jeweiligen Grenzübergängen ein Übertritt erlaubt ist.

Für Pkw geöffnete Grenzübergänge im Burgenland. Quelle: LPD Burgenland, Grafik: Gastegger | Quelle: LPD Burgenland, Grafik: Gastegger

Autos dürfen nur an 31 Stellen die Grenze passieren (siehe Grafik links), an 35 Übergängen nicht.

Vor allem Strafen von bis zu 2.180 Euro, von denen im Fall eines Verstoßes die Rede war, sorgten für Verunsicherung. Das Ganze sei „relativ“ zu sehen, beschwichtigt Helmut Marban, Sprecher der Landespolizeidirektion, gegenüber der BVZ. Kontrollen an kleinen Übergängen würden, wie bisher, „lageangepasst“ durchgeführt. Bei einer Ahndung werde man „mit Fingerspitzengefühl“ vorgehen. Bislang habe es noch keine Strafen gegeben.

Fahrverbote: Beschwerde an die Volksanwaltschaft

Es handle sich ja auch um keine Neuerung, wird seitens der Exekutive betont. Die Regelung des Benützungs-Umfangs sei auch bisher im Grenzkontrollgesetz definiert gewesen und eine Konsequenz der seit 2015 bestehenden Grenzkontrollen. In der Praxis hätten allerdings oft Pkw unerlaubt Grenzübergänge passiert.

Neue Tafeln an den Grenzübergängen im Burgenland. Foto: Vogler | Vogler

Wegen Nichteinhaltung der Fahrverbote habe es heuer auch eine Beschwerde an die Volksanwaltschaft gegeben, so Marban. Mit dem Aufstellen der Tafeln werde nun Rechtssicherheit geschaffen, die Piktogramme seien „für jeden klar erkennbar“. Die Schilder wurden auf österreichischer Seite aufgestellt, die Fahrverbote gelten von beiden Seiten kommend.

Grund für das Anbringen der Schilder gerade jetzt soll eine Verordnung der Bundesregierung gegen illegale Migration sein. Diese soll durch diesen Schritt auf die großen, besser kontrollierten Grenzübergänge umgelenkt werden.