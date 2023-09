Burgenland Energie senkt den Gaspreis zum Start der Heizsaison

Mit dem neuen Tarif „Gas Optima 12 Unabhängig 2.0“ will die Burgenlandenergie „die Burgenländer verlässlich und sicher mit Energie zu fairen Preisen versorgen“, verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu Wochenbeginn. Der neue Tarif sei rund 30 Prozent billiger als der bisherige Fixtarif und „über 60 Prozent billiger als der an den Gaspreisindex gebundene Tarif“, so Doskozil weiter.

Der neue Tarif, der von 4. Oktober bis zum Landesfeiertag (11. November) abgeschlossen werden kann, beläuft sich auf 7,88 Cent pro Kilowattstunde. Ähnlich wie beim Gaspreis wird das Angebot noch günstiger, wenn man den sogenannten „Digitalisierungsrabatt“ in Anspruch nimmt - also Beträge automatisch per SEPA-Lastschrift abbuchen lässt und Rechnungen sowie Schriftverkehr ausschließlich elektronisch zustellen lässt. So sinkt der Gaspreis für Haushaltskunden auf bis zu 6,87 Cent pro Kilowattstunde.

Für ältere Menschen gibt es zudem die Möglichkeit, über den Pensionistenverband Österreich (PVÖ) auch ohne Smartphone und E-Mail-Adresse den Digitalisierungsrabatt in Anspruch zu nehmen.

Zweite Preissenkung 2023 in Absprache mit der EnergieAllianz

„Wir senken damit im heurigen Jahr zum zweiten Mal den Gaspreis, wie wir das auch schon beim Strompreis gemacht haben. Wir halten damit unser Versprechen, dass wir die Preisvorteile, die wir an den Märkten erarbeitet haben, an die Burgenländer noch vor der Heizperiode weitergeben“, erklärt Burgenland Energie-Vorstand Stephan Sharma stolz.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Burgenland Energie-Vorstand Stephan Sharma präsentierten stolz den neuen Tarif. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Der Preis sei zwar billiger als etwa in Niederösterreich, wirft der Landeshauptmann ein, betont aber wie auch EnergieAllianz-Geschäftsführer Thomas Torda, dass die Bepreisung „durch die EnergieAllianz Austria beschlossen“ wurde - also mit weiteren Energieversorgern koordiniert.

Nicht ohne Seitenhieb auf den Bund

Die Preisdeckel des Bundes sieht der Landeshauptmann skeptisch, genauer nachgerechnet bleibe unterm Strich kein großes Ersparnis. Noch kritischer sieht er die Übergewinnsteuer, mit der die Bundesregierung Gewinne von Energieversorgern, die über Inflation und Anstieg des Marktpreises hinausgehen, besteuern will. Das trifft auch die Burgenland Energie, kostet also Land und Landesholding Dividendenausschüttungen.

Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Diese hätte man aber eigentlich „klassisch umverteilen“ und in Form von günstigeren Tarifen und diese Einnahmen „gezielt an die Menschen im Burgenland mit geringerem Einkommen ausschütten“. Diese Umverteilungen müssten nun aus dem Landesbudget finanziert werden, im Gegenzug bekomme man aber über den Finanzausgleich nicht im gleichen Maße mehr Geld vom Bund.

Generell gebe die schwarz-gürne Bundesregierung aktuell kein gutes Bild ab: „Die Regierung wirkt wie zwei angeschlagene Boxer, die nur noch auf das K.O. nächsten Oktober warten.“

Wermuthstropfen für Burgenländer in Fremdnetzen

Die Burgenland Energie hat einen Marktanteil von über 90 Prozent an der burgenländischen Gasversorgung. Einige Grenzgemeinden - etwa Neufeld an der Leitha - werden aber von Netzen anderer Länder versorgt. Für diese gelte der Tarif leider nicht, so das Duo Doskozil/Sharma.

Strompreise bleiben über den Winter unverändert

Nachdem man den Strompreis heuer bereits zweimal gesenkt habe, werde es heuer keine Änderungen mehr geben, erklärt Sharma. Man liege deutlich unter dem österreichischen Schnitt und unter den Preisen anderer Landesversorger.

Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Sharma sprach sich auch grundsätzlich für staatliche Eingriffe und Lenkungsmechanismen aus: „Während der schärfsten Energiekrise den Markt wirken zu lassen, macht keinen Sinn. Staatliche Eingriffe sind aus meiner Sicht nötig.“ In Deutschland und Frankreich gebe es derartige Eingriffe bereits. „Wir stehen dazu: die Merrit-Order bleibt, aber die Preise gehören reguliert. Das wäre aus meiner Sicht das richtige Vorgehen.“

Wegen der sogenanten Merrit-Order bestimt „das letzte und somit teuerste Kraftwerk, dessen Angebot bei einer Auktion angenommen wird, den Strompreis am Spotmarkt“, wie es Oesterreichs Energie, die Interessensvertretung der heimischen E-Wirtschaft, formuliert.

Kein Grund für Optimismus?

Davor, die Krise für beendet zu erklären, warnt Sharma eindringlich: „Die Wahrheit ist, dass die Lage am Energiemarkt weiter sehr unsicher und angespannt bleibt. Wir befinden uns mitten in der historisch schwersten Energiekrise.“ Das oberste Gebot sei daher weiterhin: „Energiesparen und Preise absichern.“