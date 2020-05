Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überreichte Bartl und Philapitsch heute die Dekrete. „Ich habe Nicole Bartl und Florian Philapitsch bislang als äußerst zuverlässige Mitarbeiter in der Landesverwaltung kennengelernt und freue mich, dass wir die beiden Abteilungsvorstände mit so qualifizierten und verlässlichen Führungskräften besetzen können“, so der Landeshauptmann.

Die Ausschreibung war notwendig geworden, nachdem mit Jahresbeginn die Abteilungen der Landesverwaltung zu insgesamt vier Gruppen zusammengeführt und mit Anfang März die Leitung der Gruppe 1 die bisherige Abteilungsvorständin für Personalangelegenheiten, Elke Edelbauer bzw. die Leitung der Gruppe 3 die bisherige Abteilungsvorständin für Soziales und Gesundheit, Sonja Windisch, übernommen hat.

In der Abteilung Personal sind rund 60 Mitarbeiter und in der Abteilung Soziales und Gesundheit rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Nicole Bartl ist seit Juli 2017 im Amt der Burgenländischen Landesregierung tätig, zuletzt als Leiterin des Hauptreferates Bildung in der Abteilung Bildung, Kultur und Gesellschaft. Florian Philapitsch ist seit April 2019 im Amt tätig, zuletzt als Landtagsdirektorin-Stellvertreter.