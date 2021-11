„Staffel-Übergabe“ bei NEOS Burgenland

Ab sofort steht der 31-jährige Christoph Schneider für die NEOS „als Kapitän am politischen Spielfeld“ im Burgenland. Der Fußball-Vergleich für die angekündigte „Politik der neuen Generation“ kommt nicht von ungefähr, ist der Breitenbrunner Schneider doch auch bekannt als Fußballer beim SC/ESV Parndorf.

Mit dem frischen Wind kam auch der Abschied von Eduard Posch als Landessprecher. Nach zwei Jahren an der Spitze übergibt der 64-jährige Posch an die nächste Generation – dieser will er aber weiter zur Seite stehen; erhalten bleibt er den NEOS auch als Gemeinderat in Pinkafeld.

„Viele neue Kolleginnen und Kollegen“ in dieser Funktion sind für Schneider und Co. auch das Ziel bei den Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr. In den Wahlkampf geht man unter anderem mit dem Motto: „Mehr Miteinander über Parteigrenzen hinaus anstelle des tagtäglichen Hickhacks.“

100 Prozent für alle

Unter der Organisation von NEOS-Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik wurde im Zuge der Landesversammlung im Kulturzentrum Eisenstadt auch das Team rund um Schneider gewählt – in einer digitalen Abstimmung gab es auch hier jeweils 100 Prozent Zustimmung für Landessprecher-Stellvertreter Daniel Brandtner aus Stegersbach, Finanzreferent Peter Peikoff (Wimpassing) und den weiteren Mitgliedern Barbara Pöplitsch (Breitenbrunn), Robert Strnad (Mattersburg) und Nils Grund (Oberpullendorf).