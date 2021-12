Burgenland novellierte Landtags- und Gemeindewahlordnung

Diese bringe eine einfachere Abwicklung der Wahlkarten, eine unkompliziertere Briefwahl und vor allem ein neues Vorzugsstimmensystem, erklärten Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und SPÖ-Klubchef Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz am Montag. Außerdem bekommen Wahlhelfer eine Aufwandsentschädigung und in jedem Ort braucht es ein barrierefreies Wahllokal.

"Das Wahlrecht wurde harmonisiert und die Demokratie gestärkt", verwies Eisenkopf etwa auf die Neuregelung der Mandatszuweisung in der Gemeindewahl- und Landtagswahlordnung. Durch neue Berechnungsmethoden werden Vorzugsstimmen deutlich aufgewertet. Bisher waren 15 Prozent an Stimmen für eine Person nötig, um ein Vorzugsstimmenmandat zu erhalten. "Diese Hürde fällt jetzt zur Gänze weg. Jede Vorzugsstimme zählt gleich viel", erklärte sie.

"Unser Ziel bei den geänderten Wahlordnungen ist ganz klar die Stärkung der direkten Demokratie", meinte auch Hergovich. Bei der Landtagswahlordnung gibt es künftig keine Wahlpunkte, die Vergabe von Mandaten folgt grundsätzlich aufgrund der Zahl der erreichten Vorzugsstimmen.

Parteien seien aufgerufen, möglichst sympathische Kandidaten ins Rennen zu schicken, so der Klubchef. Eine Benachteiligung von Frauen sahen weder er noch die Landeshauptmannstellvertreterin. Man habe sich das neue System bei fast allen Gemeinden durchgerechnet, es hätte dadurch ein paar Änderungen gegeben und es habe sich gezeigt, dass auch Frauen davon profitiert hätten, so Eisenkopf.

Um den Rücklauf künftig schneller ermitteln zu können, wird die Wahlkarte mit einem Barcode oder QR-Code ausgestattet, auch die Amtssignatur wurde auf die Wahlkarte aufgenommen. Schon bisher habe es in 75 Prozent der Gemeinden barrierefreie Wahllokale gegeben, in 86 Prozent gebe es zumindest ein barrierefreies Lokal, nun werde festgesetzt, dass in jedem Ort zumindest ein Lokal barrierefrei zugänglich sein muss. Eine Harmonisierung betrifft den Umgang mit Wahlkuverts bei Briefwahlen: "Eine Briefwahlstimme wird in Zukunft nicht mehr ungültig sein, nur weil das dazugehörige Wahlkuvert nicht mehr zugeklebt wurde", so die Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Für Landtags- und Kommunalwahlen bekommen Mitarbeiter in den Wahlbehörden, wenn die Gemeinde das beschließt, künftig eine Aufwandsentschädigung. 92 Euro sind es für jene, die länger als fünf Stunden tätig sind, darunter halbiert sich der Betrag. Hergovich wünscht sich eine derartige Regelung auch auf Bundesebene.

Eine weitere Neuregelung betrifft auch den Wahltag selbst. Künftig ist bei außergewöhnlichen Ereignissen wie etwa einer Pandemie oder einer Naturkatastrophe die Absage des Wahltags möglich. Eisenkopf betonte aber, dass diese Ereignisse sehr eng definiert sind.

Zufrieden mit der Novelle zeigte sich auch GVV Präsident Erich Trummer: "Die Gemeinden und ihre Mitarbeiter und die Mandatare bekommen ein Demokratiepaket unter den Weihnachtsbaum."