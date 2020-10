"Die Lage ist ernst. Es darf kein Weiterwurschteln mehr geben", stellt Géza Molnár der aktuellen Situation der burgenländischen FPÖ kein gutes Zeugnis aus. Bei "persönlichen Fehlern" in der Vergangenheit schließt der blaue Landtagsabgeordnete und einstige Klubobmann sich selbst mit ein; als Antwort auf die derzeitigen "Gräben in den Landesgremien" soll ein neues Team "mit Problembewusstsein" eine "echte Veränderung" herbeiführen. So kündigte Molnár am Samstagvormittag in Eisenstadt sein Antreten zur Obmann-Wahl an.

Sofern der außerordentliche Parteitag, der durch den Abgang von Norbert Hofer als Landesobmann notwendig geworden ist, am kommenden Freitag über die Bühne gehen kann, bekommt der derzeit einzige Kandidat, Ex-Landesrat Alexander Petschnig, mit Molnár und seinem Team starke Konkurrenz.

Fünf Kandidaten "unter einem Hut"

In diesem Team finden sich nämlich überraschend vier Freiheitliche wieder, die zuletzt noch selbst als mögliche Kandidaten von sich reden machten: Nationalratsabgeordneter Christian Ries, Mattersburgs Bezirksobmann Christian Spuller, der einstige EU-Kandidat Josef Graf und Ex-Abgeordneter Manfred Haidinger, über dessen Parteiausschluss, wie berichtet, erst befunden werden muss.

Sie alle habe man nun "unter einen Hut gebracht". Zudem wird Molnars Kandidatur von insgesamt elf Mitgliedern des Landesparteivorstandes unterstützt, wurde bekannt gegeben; unter anderem die Landesobmänner von Vorfeldorganisationen wie der FPÖ-Arbeitnehmer, Jugend oder Senioren.

Trotz des starken internen Konkurrenzkampfes verspricht Molnár eine faire Auseinandersetzung: „Die Situation ist schon verfahren genug und wir sind schon alle demoliert genug. In der Sache wird man die Dinge beim Namen nennen müssen, persönlich darf‘s aber auf keinen Fall werden. Der neue Parteiobmann muss ein Parteiobmann für alle sein. Diese Chance wird man ihm aber auch geben müssen."

Spannung bis zur Kampfabstimmung

Beim Parteitag im März, an dem sich Hofer mit einem Votum von 75 Prozent gegen Haidinger durchsetzte, sollte die Gefahr einer Spaltung abgewendet werden. Eine solche könnte nun zumindest wieder Thema werden, wobei offiziell die Zeichen auf Zusammenarbeit stehen.

Verschiedene Strömungen innerhalb der burgenländischen FPÖ gibt es aber immer schon – und besonders seit den Verlusten bei der Landtagswahl im Jänner. Ex-Parteichef Hans Tschürtz sieht immer noch ein vertretbares Ergebnis und will keine Diskussionen mehr um seine Person und Funktion als Klubobmann. Nach der Gemeinderatswahl könnten die Zeichen auf „Verjüngung“ stehen, hört man.

Der Bezirk Mattersburg, aus dem Tschürtz kommt, steht in Person des neuen Obmannes Christian Spuller hinter Molnár. Die Beziehung zu Tschürtz wiederum gilt längst als unterkühlt. Josef Graf ist als Güssinger Bezirkschef an Bord, Haidinger stammt aus dem Bezirk Neusiedl am See, in dem Petschnig Bezirksobmann ist. Der Bezirk Oberwart mit Obfrau Ilse Benkö ist ob seiner Deligiertenstärke mehr als nur ein Zünglein an der Waage. Probleme hat man im Bezirk Oberpullendorf allein mit der Anzahl der Deligierten – mit dem Abgang von Herbert Adelmann sind viele frühere FPÖ-Funktionäre den Weg ins burgenländische Team HC Strache mitgegangen. Es könnte sein, dass noch Zeit ist, neue Mitglieder zu finden, denn der Parteitag steht angesichts der Corona-Maßnahmen auf mehr als nur wackeligen Beinen.