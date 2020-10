"Die Lage ist ernst. Es darf kein Weiterwurschteln mehr geben", stellt Géza Molnár der aktuellen Situation der burgenländischen FPÖ kein gutes Zeugnis aus. Bei "persönlichen Fehlern" in der Vergangenheit schließt der blaue Landtagsabgeordnete und einstige Klubobmann sich selbst mit ein; als Antwort auf die derzeitigen "Gräben in den Landesgremien" soll ein neues Team "mit Problembewusstsein" eine "echte Veränderung" herbeiführen. So kündigte Molnár am Samstagvormittag in Eisenstadt sein Antreten zur Obmann-Wahl an.

Sofern der außerordentliche Parteitag, der durch den Abgang von Norbert Hofer als Landesobmann notwendig geworden ist, am kommenden Freitag über die Bühne gehen kann, bekommt der derzeit einzige Kandidat, Ex-Landesrat Alexander Petschnig, mit Molnár und seinem Team starke Konkurrenz.

Fünf Kandidaten "unter einem Hut"

In diesem Team finden sich nämlich überraschend vier Freiheitliche wieder, die zuletzt noch selbst als mögliche Kandidaten von sich reden machten: Nationalratsabgeordneter Christian Ries, Mattersburgs Bezirksobmann Christian Spuller, der einstige EU-Kandidat Josef Graf und Ex-Abgeordneter Manfred Haidinger, über dessen Parteiausschluss, wie berichtet, erst befunden werden muss.

Sie alle habe man nun "unter einen Hut gebracht". Zudem wird Molnars Kandidatur von insgesamt elf Mitgliedern des Landesparteivorstandes unterstützt, wurde bekannt gegeben; unter anderem die Landesobmänner von Vorfeldorganisationen wie der FPÖ-Arbeitnehmer, Jugend oder Senioren.

Trotz des starken internen Konkurrenzkampfes verspricht Molnár eine faire Auseinandersetzung: „Die Situation ist schon verfahren genug und wir sind schon alle demoliert genug. In der Sache wird man die Dinge beim Namen nennen müssen, persönlich darf‘s aber auf keinen Fall werden. Der neue Parteiobmann muss ein Parteiobmann für alle sein. Diese Chance wird man ihm aber auch geben müssen."