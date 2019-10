Mindestens 2.450 Euro brutto (1.700 Euro netto) für alle, die ab 1. Jänner 2020 neu in den Landesdienst eintreten.

Aktuelle Bedienstete – 2.000 im Land und 2.100 in der Krankenanstalten-Gesellschaft – haben die Option auf das neue System.

Als „Beamtenprivilegien“ fallen im neuen System einige Zulagen und Nebenverdienste, ebenso die bezahlte Mittagspause. Im Gesetz verankert wird die Möglichkeit für Home-Office-Tage. Wie in der Privatwirtschaft gibt es nur mehr fünf Wochen Urlaub pro Jahr; ab dem 43. Lebensjahr kommt eine sechste Woche dazu. Karfreitag und Martini bleiben für alle frei, Allerseelen wird ein Arbeitstag.

Die „abgeflachte Lebensverdienstsumme“ zeigt, dass manche Gehälter gar nicht oder nur wenig steigen. Weiterbildung soll hier Abhilfe schaffen.

Wer wird wieviel verdienen?

Servicedienste im Land: 2.450 Euro brutto in allen Gehaltsstufen

Sachbearbeiter, Facharbeiter: von 2.563 (1. Gehaltsstufe) bis 2.870 Euro brutto (7. bis 11. Stufe)

Fach-Experten, 4. Führungsebene: 4.044 bis 4.812 Euro brutto

Pflege-Assistenz: 2.450 Euro brutto in allen Gehaltsstufen

Fachärzte: 6.168 bis 7.587 Euro brutto (in der 11. Gehaltsstufe)

Ärztliche Leitung: 9.515 bis 12.369 Euro brutto (11. Gehaltsstufe)