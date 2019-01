Mit dem neuen Raumplanungsgesetz geht derzeit die nächste Novelle in die finale Phase, zum Teil kritische Stimmen zum Entwurf kommen aber von den Grünen und der ÖVP. Konkret hakt es an der geplanten Erweiterung von Einkaufsflächen.

Um Kaufkraftabflüssen vor allem im Süd- und Mittelburgenland entgegenzuwirken, soll die Größe von Einkaufszentren und Supermärkten von 500 auf 800 Quadratmeter erweitert werden, wie auf BVZ-Anfrage aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) erklärt wurde. Supermärkte „auf der grünen Wiese sollen freilich eingeschränkt werden“, wird betont. Die Nahversorger sollen entweder im Ortszentrum oder „im funktionellen Zusammenhang mit dem Ortsgebiet“ entstehen.

Vonseiten der Volkspartei heißt es, dass man „über weite Strecken“ mit dem vorliegenden Entwurf einverstanden sei. Der Flächen-Erweiterung für Einkaufszentren stehe man jedoch nach wie vor skeptisch gegenüber. Befürchtet wird eine Schwächung der kleineren Nahversorger und der Ortskerne.

Weitgehend einig sollen sich die Parteien hingegen bezüglich der Notwendigkeit einer burgenlandweit einheitlichen Lösung für die Errichtung von Gebäuden auf Kuppen sein. Vor allem was das Landschaftsbild betreffe, habe es hier immer wieder Probleme gegeben, heißt es aus dem Niessl-Büro. Begrüßt wird auch die Reduzierung der Verfahrensdauer zur Änderung der Flächenwidmungspläne für die Gemeinden von mindestens sechs auf drei Monate. Das soll auch die Neuansiedelung von Unternehmen begünstigen.

Die Begutachtungsfrist für den Gesetzesentwurf ist gestern, Dienstag, abgelaufen, am 6. Februar soll die Präsentation im Raumplanungsbeirat erfolgen. Nach derzeitigem Zeitplan soll die Novelle am 7. März in den Landtag einlaufen und der Beschluss im Sommer erfolgen.