NEOS Burgenland starten mit Neo-Geschäftsführerin durch

Bei den burgenländischen NEOS folgt Sylvia Neuherz in der Geschäftsführung auf Simone Pibernik. Die gelernte Buchhändlerin, die seit mehreren Jahren im Kommunikationsbereich tätig ist, wurde vom Landesteam einstimmig in die zentrale Funktion gewählt. Jetzt soll sie den Aufbau der Partei im Burgenland weiter vorantreiben.

„NEOS hat im Burgenland bereits gute Arbeit geleistet und in einigen Gemeinden Fuß fassen können. Jetzt steht der Aufbau in weiteren Gemeinden und Bezirken an erster Stelle“, geht Sylvia Neuherz motiviert an die Aufgabe heran: „Die Burgenländerinnen und Burgenländer sollen wissen, dass wir NEOS ganz nah an der Bevölkerung sind, und ihre Anliegen, Sorgen und Wünsche verstehen.“

Landtagswahl 2025 im Fokus

Als Ziel haben die NEOS vor allem auch die Landtagswahlen 2025 vor Augen: Der Einzug in den Landtag soll dieses Mal klar gelingen. „Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden", sagt die neue Landesgeschäftsführerin.

Auch NEOS-Landessprecher Christoph Schneider freut sich über den Neuzugang und gibt sich zuversichtlich. Gemeinsam mit den NEOS-Teams vor Ort werde man „nicht lockerlassen, wenn es darum geht, Missstände aufzuzeigen“; zugleich wollen die NEOS auch gemeinsame Projekte über Parteigrenzen hinweg voranbringen.