Burgenland-Rechnungshof bekommt im ersten Halbjahr zwei neue Prüfer

Derzeit laufen im BLRH neun Prüfungen, sechs davon auf Eigeninitiative, erklärten Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) und Direktor Rene Wenk am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

"Der Landesrechnungshof ist jetzt 20 Jahre alt und hat über 120 Berichte vorgelegt. In Summe ist es eine jüngere Kontrolleinrichtung, aber es hat sich schon sehr viel getan, die Weiterentwicklung war sehr gut", stellte Wenk fest. Seit August des Vorjahres Direktor, zeigte er sich erfreut über die Wertschätzung für die Arbeit des Rechnungshofs und die Sicherstellung der Unabhängigkeit. Die Kompetenzen des BLRH umfassen auch die 171 Gemeinden und die ausgegliederten Landesunternehmen - auf insgesamt 9 Mrd. Euro beläuft sich die Prüfzuständigkeit, so Wenk.

Nun soll der Mitarbeiterstand um zwei weitere Prüferinnen oder Prüfer aufgestockt werden. Einer davon soll Qualitätssicherungsaufgaben übernehmen und der zweite IT-Affinität aufweisen. Bis spätestens Mitte des Jahres sollen die neuen Kräfte ihren Job aufnehmen, so Dunst. Ziel sei es, dass die Berichte etwa durch eine grafische Aufarbeitung leichter verständlich werden für die Landesregierung, die Abgeordneten und die Bürger.

Gearbeitet wird aktuell an insgesamt neun Prüfungen, darunter etwa eine zum Vergabeverfahren des Notarzthubschraubers, den Gemeinnützigen Bauvereinigungen, zur Gemeindeaufsicht oder zum Rechnungsabschluss 2020 des Landes. Thematische Schwerpunkte sollen auch in den Bereichen Energie, Bildung, Gesundheit und Pflege gesetzt werden, kündigte Wenk an.

Das Burgenland übernahm zu Jahresbeginn die Präsidentschaft im Bundesrat und hat damit auch den Vorsitz in mehreren Gremien inne, so Dunst. Kommende Woche soll auch schon eine Ausstellung über die parlamentarische Arbeit gemeinsam mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und dem aktuellen Präsidenten der Länderkammer Günter Kovacs (SPÖ) eröffnet werden. Der burgenländische Landtag ist auch dieses Jahr international vertreten, etwa bei einer Europakonferenz in Brüssel Ende Jänner.