Seebäder gehörten am Wochenende den Enten .

Die seit Donnerstagabend geltenden Zutrittsbeschränkungen zu Gewässern im Burgenland haben am Freitag und Samstag für beinahe leere Seebäder am Neusiedler See gesorgt. Am Freitagnachmittag waren in Weiden und Podersdorf sowie am Samstag in Neusiedl am See jeweils die Wasservögel klar in der Mehrheit gegenüber den menschlichen Besuchern.