LH Doskozil kritisiert Bewässerung im trockenen Seewinkel

Er verstehe nicht, dass etwa Mais, der exportiert wird, gegossen werde und man gleichzeitig über den niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees diskutiert, meinte er am Rande einer Pressekonferenz laut ORF. Aus seinem Büro hieß es zur APA, dass er dieses Thema mit dem Landwirtschaftsministerium und der Kammer besprechen wolle.

Beim Thema Wasserstand gehe es einerseits um die Zuleitung aus der ungarischen Moson-Donau, andererseits um die Bewässerung. Rein auf die Zuleitung des Wassers in den See wolle er sich nicht verlassen. Dies werde aber jedenfalls Thema eines Arbeitsgesprächs mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto am morgigen Freitag sein.

Ebenfalls thematisieren will er mit dem Ministerium und der Landwirtschaftskammer das Thema Bewässerung.