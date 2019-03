Heuer fast 10% weniger NMS-Anmeldungen

Insgesamt beginnen 2019/20 nach derzeitigem Stand 1.575 Schülerinnen und Schüler an den heimischen NMS, was ein Minus von 170 bzw. 9,7% bedeutet. Einziger fast „logischer“ Ausreißer in diesem Abwärtstrend ist der Bezirk Jennersdorf (plus 23 Schülerinnen und Schüler), der ja über kein eigenes Unterstufengymnasium verfügt.

Zitz sieht keinen Abwärtstrend für NMS

Einen Trend weg von den NMS will Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz daraus aber nicht erkennen: „Die vorläufigen Schülerzahlen zeigen einmal mehr, dass der Trend in der Unterstufe mit 2/3 NMS-Schülerinnen und Schülern zu 1/3 AHS-Schülerinnen und Schülern weiter anhält."

Für das kommende Schuljahr ist die Zahl der Schüler im burgenländischen Schulwesen etwas rückläufig. Dies hat auch mit geburtenschwächeren Jahrgängen zu tun und ist regional unterschiedlich.“

AHS: Noch kein Ansturm im Burgenland

Vergleichsweise „milde“ fällt dagegen der Rückgang an AHS-Schulanfängern mit einem Gesamtminus von 39 Schülerinnen und Schülern aus. Der bundesweit erkennbare Andrang zeichnet sich im Burgenland vorerst nicht ab.

Einen Zuwachs konnten nur zwei Standorte verbuchen, Oberpullendorf mit plus einem Schüler/einer Schülerin und vor allem Bezirk Neusiedl mit plus 13 Schülerinnen und Schülern:

Winkler: Rückgang aufgrund Geburtenrückgänge

Die neue Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) verweist auf BVZ-Anfrage ebenfalls auf die schwächeren Geburtenjahrgänge: So sei der für die aktuellen NMS- und AHS-Anmeldungen relevante Geburtenjahrgang 2008/09 um 73 Schülerinnen und Schüler schwächer als noch der Jahrgang 2007/08. „Bei der derzeitigen Auswertung der Schülerzahlen der Bildungsdirektion sind zum Beispiel auch jene Schüler nicht berücksichtigt, die sich für eine AHS angemeldet haben und aufgrund momentan fehlender Eignung keinen vorläufigen Schulplatz am Gymnasium bekommen.“

„Der Standard und die Qualität an den NMS im Burgenland ist österreichweit überdurchschnittlich hoch, was die guten Bildungsstandard-Ergebnisse beweisen. Hier liegt das Burgenland unter allen Bundesländern im Spitzenfeld.“

Zudem wird darauf hingewiesen, dass ein großer Anteil der NMS-Schüler maturaführende Schulen besuche, was sich auch immer wieder in höchsten Maturantenquoten zeige. „Unser Ziel im Bildungsbereich muss sein, die Potenziale der Schülerinnen und Schüler auf allen Ebenen bestmöglich zu fördern", so Winkler abschließend.

