BVZ: Wie läuft der Wahlkampf aus Ihrer Sicht? Der prophezeite Absturz der FPÖ nach der „Causa Ibiza“ dürfte ja gebremst worden sein.

Nobert Hofer: Wir haben die Partei sehr schnell stabilisiert, aber es war an der Kippe. Wenn du in diesen Stunden die falsche Entscheidung triffst, dann kann’s aus sein. Wir haben damals sofort Kontakt zu den Landesobleuten aufgenommen, um zu schauen, dass alles passt. Dann haben wir überlegt, mit welcher Strategie wir in den Wahlkampf gehen und das ist bisher wirklich gelungen. Was mir zugute kommt, ist der Bundespräsidenten-Wahlkampf, denn wenn du jetzt einen Kandidaten erst bekannt machen müsstest, dann wäre es ganz schwierig.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie das Wort „Ibiza“ nicht mehr hören können. Aber natürlich ist es im Wahlkampf ein Thema.

Hofer: Das Interessante bei Ibiza ist, dass es in Interviews natürlich immer ein Thema ist – weil es ja der Grund für den Wahlkampf ist –, aber wenn ich bei den Wählerinnen und Wählern unterwegs bin, dann ist es kein Thema. Offenbar gibt es manchmal so eine Übersättigung, dass es einfach reicht.

Sie glauben also, dass es der Partei kaum geschadet hat?

Hofer: Einen Einfluss hat es schon. Denn wenn ich jetzt ohne Ibiza antrete, hätte ich vielleicht ein Ergebnis von 30 Prozent. Natürlich wird es Stimmen kosten, aber es ist nicht mehr so präsent.

Gibt es jetzt unter Norbert Hofer die „FPÖ-neu“?

Hofer: Ich glaube, dass jeder Parteiobmann seine Partei prägt. Die Themen, die wir haben, sind klar: Sicherheit, Grenzschutz, direkte Demokratie und Soziales. Aber ich habe bei der Umwelt-Politik eine 180-Grad-Wende hingelegt. Denn für mich ist der Klimawandel einfach etwas, das real ist, und wir müssen die Maßnahmen setzen.

Dennoch spielt Ihr Vorgänger Heinz-Christian Strache noch ein wenig hinein. Müssen Sie ihn „im Auge behalten“?

Hofer: Nein, das ist völlig normal, so wie immer. Aber ich bin jetzt der Obmann und das ist einfach so.

Michaela Grabner Norbert Hofer

In Jennersdorf war HC Strache auch bei einer Wahl-Veranstaltung dabei. Ist das aus Ihrer Sicht problematisch?

Hofer: Überhaupt nicht. Er begleitet ja auch seine Frau Philippa und natürlich zählt jede Stimme, die wir erkämpfen. Er weiß eh, was er gemacht hat, und dass ein Schaden da ist, aber er kann es nicht rückgängig machen.

Aktuell haben Sie im Fall des niederösterreichischen Klubobmannes erstmals von Ihrem „Durchgriffsrecht“ Gebrauch gemacht. In Wien wird das Spesenkonto von HC Strache geprüft. Sind diese Schritte dringend nötig geworden?

Hofer: Die Suspendierung in Niederösterreich war notwendig. Hier war Gefahr in Verzug. Bei der anderen Sache – hier geht es wieder einmal um anonyme Vorwürfe. Die Wiener Landesgruppe wird das genau prüfen.

Ist es im Wahlkampf taktisch klug, die ÖVP jetzt schon als Lieblings-Koalitionspartner zu nennen?

Hofer: In anderen Ländern ist es völlig normal, dass eine Partei sagt, mit welchem Partner sie nach der Wahl zusammengehen will. In Österreich ist das noch nicht so. Wir schaffen eben diese Klarheit und sagen, wenn es in den Verhandlungen gelingt, dann machen wir diese Koalition. Aber es ist keine Bitte, es ist ein Anbieten. Und wenn nicht, machen wir Opposition, wir sind da recht gut.

Ist Herbert Kickl als Innenminister eine Koalitionsbedingung?

Hofer: Wir gehen mit dieser Position in die Verhandlungen. Es wird vom Wahlergebnis abhängen, wie stark wir in den Verhandlungen sind. Aber auch wenn man mit Polizisten redet, die haben da eine eindeutige Meinung.

Und wenn es heißt, eine Koalition gibt’s nur ohne Kickl?

Hofer: Daran will ich jetzt einmal nicht denken. Jetzt wird einmal gewählt und dann schaue ich, dass ich in den Verhandlungen das beste Ergebnis erziele.

Michaela Grabner Norbert Hofer im Gespräch mit BVZ-Redakteur Wolfgang Millendorfer

Gibt es für Sie Alternativen zur ÖVP?

Hofer: Bei dieser Wahl nicht. Wir werden mit den Grünen und den NEOS nicht in eine Koalition gehen. Ich bin ein großer Fan der rot-blauen Koalition im Burgenland, das kann auch in anderen Bundesländern einmal eine Variante sein, es hängt aber immer auch von Personen ab. Auf Bundesebene geht sich diese Variante erstens rechnerisch nicht aus, und zweitens gibt es den Parteitagsbeschluss der SPÖ, wo das im Burgenland eh schon mit Bauchweh noch irgendwie gegangen ist, aber auf Bundesebene müssten sie einen neuen Parteitagsbeschluss herbeiführen.

Wie deuten Sie es, dass Ihr Landesobmann Hans Tschürtz sich Norbert Hofer als Vize und Hans Peter Doskozil als Bundeskanzler wünscht?

Hofer: Er wollte damit einfach zeigen, wie gut es im Burgenland läuft. Aber es geht sich einfach rechnerisch nicht aus. Ich glaube, dass die SPÖ nicht das beste Ergebnis in ihrer Geschichte haben wird, sondern eher das schlechteste.

Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Landeshauptmann Doskozil? In einem Interview haben sie seinen Pflege-Plan ja als „verkommene rote Verstaatlichungs-Phantasien“ bezeichnet …

Hofer: Ich habe zu Hans Peter Doskozil ein sehr gutes Verhältnis. Zur Erklärung: Im Wahlkampf bekommt man jeden Tag Anfragen und Fragebögen, das kann man alles gar nicht selbst beantworten. Da hat man Mitarbeiter und Referenten im Klub, die Antworten schicken. Ich hab das gar nicht gesehen, das stammt von einem Mitarbeiter. Ich hätte das anders formuliert und den Seitenhieb auf Doskozil nicht gemacht.

Aber dennoch trägt die FPÖ im Burgenland ja die SPÖ-Pläne zur Pflege mit.

Hofer: Die Schritte für die Pflege zuhause sind ja gut. Ich meine nur, man soll nicht jedes Pflegeheim verstaatlichen. Es soll Pflegeheime der öffentlichen Hand geben, aber auch Private, die mit Tagsätzen ihr Heim betreiben. Und ich werde mich mit Sicherheit nicht in die Regierungspolitik im Burgenland einmischen, denn ich bin ja gar nicht bei den Verhandlungen dabei.

Michaela Grabner Norbert Hofer

Wie sieht Ihr Ansatz für die Pflege aus?

Hofer: Es geht noch um ganz andere Themen, vor allem darum, wie man die Pflege daheim organisieren kann. Da muss man ein Modell finden. Wir haben jetzt vor allem selbstständige Kräfte für die 24-Stunden-Betreuung, die kommen oft aus Rumänien. Und das ist kein Zukunftsmodell. Wir wollen das Pflegegeld für die Pflege daheim um 50 Prozent. Dann hat man immer noch weniger Kosten, als wenn die Person im Heim ist.

Neben der Pflege bleibt die Migration für Sie auch Wahlkampf-Thema …

Hofer: Das ist immer ein Thema. Auf Lampedusa geht es derzeit wirklich rund, die Boote sind voll und es geht erst los. Ich will keine Angst machen. Aber wir müssen jetzt die Grenzen sichern, denn 2015 hat man auch gewusst, dass sich die Ströme auf den Weg nach Österreich machen, und da haben wir nicht reagiert. Das darf uns dieses Mal nicht passieren.

Eines der bestimmenden Themen im Wahlkampf war der Klimaschutz. Wie sieht Ihr Zugang aus?

Hofer: Es gibt ganz viele Stimmen, die aber keine Lösungen anbieten. Mit einer höheren Steuer ist es nicht getan. Im öffentlichen Verkehr haben wir noch nie so viel investiert wie zuletzt, aber was machen wir mit dem Individualverkehr? Da muss man in den Fahrzeugbestand hineingehen und von Biospritanteil E5 sofort auf E10 gehen. Zweitens muss man den Transit belasten. Und zwar nicht durch höhere Treibstoffkosten, wie es die Grünen und die NEOS sagen; da muss man bei den Vignetten ansetzen.

Was machen Sie persönlich für den Klimaschutz?

Hofer: Also, ich habe eine Photovolatik-Anlage, habe ganz viele Bäume gepflanzt und ziehe mein eigenes Obst und Gemüse. Ich fahre viel mit dem E-Scooter, habe das Wasser aus dem Brunnen im Garten und esse kein Fleisch. Und was das Fliegen angeht – der Flieger, mit dem ich gestern geflogen bin, verbraucht auf 240 Kilometern 10,9 Liter.

Wollen Sie politisch vielleicht auch einmal ins Burgenland zurückkehren?

Hofer: Da geht es einmal um die zeitliche Komponente. Dadurch dass ich jetzt Bundesparteiobmann bin, wird das schon einige Jahre in Anspruch nehmen. Dann ist die Frage mit dem Vizekanzler zu klären und ob ich bei der Bundespräsidenten-Wahl wieder antrete. Ich möchte es nicht ausschließen, dass ich nochmal ins Burgenland komme, aber, na ja, viele graue Haare kann ich ja nicht mehr bekommen, da werden inzwischen vielleicht noch einige sprießen.

Interview: Wolfgang Millendorfer