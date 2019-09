SPÖ und ÖVP Burgenland haben am Freitag in Eisenstadt ihr Resümee über den Nationalratswahlkampf gezogen.

Er erwarte im Burgenland auch diesmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPÖ, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Die Sozialdemokraten seien gut aufgestellt, so Landesgeschäftsführer Christian Dax.

Steiner zog bei einer Pressekonferenz "eine gute Zwischenbilanz aus burgenländischer Sicht", die drei ÖVP-Kandidaten seien "extrem viel unterwegs gewesen" und hätten aus den Gesprächen mit den Menschen auch viele Dinge mitnehmen können, die auch für die nächste Legislaturperiode des Nationalrates wichtig seien.

Schwarz: "Countdown läuft"

"Unsere Kondition hält, der Countdown läuft", meinte ÖVP-Abgeordnete Gaby Schwarz. Den Schwung von der Nationalratswahl wolle man mitnehmen für den Landtagswahlkampf im Jänner. Man habe mit vielen Menschen gesprochen, die die Abwahl von Sebastian Kurz als "extrem ungerecht" empfunden hätten. Man sei guter Hoffnung, im Bund die klare Nummer Eins zu werden und hoffe auch auf ein gutes Ergebnis im Burgenland. Der Volkspartei sei es ein großes Anliegen, den bisherigen Weg fortzusetzen, "die Menschen zu entlasten, ihnen Sicherheit zu geben und ihnen eine Perspektive zu geben, Österreich an die Spitze zu bringen", so ÖVP-Abgeordneter Niki Berlakovich.

Für die Wahl sei er mit seinem Team "maximal gelaufen", mehr ginge nicht, sagte SPÖ-Landeslisten-Spitzenkandidat Christian Drobits vor Journalisten. Auf seinem Wahlplakat im Regionalwahlkreis Mittel- und Südburgenland (1B) wirbt er mit einem Rauchfangkehrer: Dieser sei gleichzeitig "ein Paradebeispiel für arbeitende Menschen, die im Endeffekt nicht diese Entlohnung, nicht diesen Respekt und diese Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten", verwies er auf die Forderung der SPÖ nach einem Stundenlohn von zumindest 10 Euro netto.

Dax: "Bestes gegeben"

Im Regionalwahlkreis Nordburgenland (1A) warb Maximilian Köllner am ersten Listenplatz um Stimmen für die SPÖ. Die Sozialdemokraten seien im Burgenland nach wie vor sehr gut strukturiert, es werde immer noch von Haus zu Haus gegangen und der Kontakt mit den Menschen gesucht. Die Kandidaten im Wahlkreis hätten sich "die Füße wund gelaufen, um Menschen noch einmal für die Sozialdemokratie zu gewinnen", so Köllner.

Im Burgenland habe sich die SPÖ "trotz Spesenaffären und was auch immer es in diesem Wahlkampf für Skandale gegeben hat" für eine soziale und menschliche Politik eingesetzt, sagte Dax. Die Ausgangslage sei "nicht die beste" und lasse zu wünschen übrig: "Wir haben unser Bestes gegeben. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind jeden Tag für eine soziale und menschliche Politik gelaufen. Am Sonntag wird letzten Endes der Wähler entscheiden."