Doskozils Stimmband-Operation "gut" verlaufen .

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Dienstag an den Stimmbändern operiert worden. Die neuerliche Operation sei "gut und planmäßig verlaufen", teilte er am Mittwoch via Facebook mit. Der Landeschef hatte den Eingriff vor knapp zwei Wochen angekündigt.