Mehr als zehn Unternehmen im Umfeld der Landesholding bezahlen seit 1. September ebenfalls den Mindestlohn von 1.700 Euro netto. Als nächstes sind nicht nur die Gemeinden gefragt (siehe Artikel oben), sondern auch die Tourismusbetriebe des Landes. Ein Generalversammlungs-Beschluss zur Umsetzung ist in Vorbereitung.

Von einer „Weisung“ will man nicht sprechen, jedoch gilt der Beschluss als „klare Vorgabe“ des Eigentümers, sprich: des Landes. Dies betrifft auch die „Landesthermen“, wo sich zuletzt aus finanzieller Sicht Zweifel geregt haben sollen – beeinflussen die neuen Mehrkosten doch auch die Bilanz. „Es geht nicht darum, Geschäftsführer zu begeistern, sondern dass die Mitarbeiter von ihrem Verdienst leben können. Das ist ein Beschluss, den muss man umsetzen“, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zuletzt im BVZ-Sommergespräch klar.

Mehr Geld für 80 Mitarbeiter

Was die finanziellen Auswirkungen für die Thermen- und Tourismusbetriebe angeht, werden derzeit die Kosten erhoben, heißt es dazu aus der Landesholding. Deren Geschäftsführer Hans Peter Rucker rechnete im BVZ-Gespräch vor, was der seit 1. September geltende Mindestlohn für die Landesholding und weitere Unternehmen bedeutet: Im Fall von rund 80 Mitarbeitern kommt die Anpassung der Löhne zu tragen, unter anderem bei den Kulturbetrieben, bei der Wirtschaft Burgenland oder in den Technologiezentren. Bei Auszahlung von je 14 Monatsgehältern kommen auf die Unternehmensgruppe im Jahresbrutto rund 280.000 Euro mehr an Lohnkosten zu.

Während Landeschef Doskozil und die SPÖ fordern, dass die Wirtschaft nachzieht, meldete sich zuletzt die Industrie kritisch zu Wort: IV-Präsident Manfred Gerger und Spartenobmann Christoph Blum warnen, man müsste woanders produzieren, „wenn wir die Waren hier nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen herstellen können, weil uns die Personalkosten erschlagen“.