Als Standort wird Oberwart vorgeschlagen. Begründet wird der Wunsch in einer Aussendung unter anderem damit, dass das neue Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz einen zusätzlichen Mehrbedarf an Betreuungsplätzen und somit an Pädagoginnen und Pädagogen mit sich bringe.

"Wir brauchen daher dringend auch im Burgenland eine Ausbildungsmöglichkeit für Erwachsene im Bereich der Elementarpädagogik, konkret ein Elementarpädagogik-Kolleg für Maturantinnen und Maturanten an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Oberwart", stellte NEOS-Landessprecher Eduard Posch fest.

Interessenten für diese Ausbildung seien bisher gezwungen, diese in Wien oder Graz zu absolvieren. Beschäftigungsmöglichkeiten in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen seien krisenunabhängig. "Ein solches Ausbildungsangebot würde auch den ländlichen Raum stärken", argumentierte Posch.