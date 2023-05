Sagartz als ÖAAB-Landesobmann wiedergewählt

Im Rahmen des ÖAAB-Landestages wurde Christian Sagartz mit 100 Prozent der Stimmen erneut zum Landesobmann gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Andrea Dvornikovich, Marion Friedl, Michael Knopf, Michaela Pumm und Gerhard Schmölzer gewählt.

Neben der Wahl des Vorstandes beschäftigten sich die rund 200 Delegierten auch mit aktuellen Themen. So wurde einstimmig ein Dringlichkeitsantrag verabschiedet, der sich gegen die Landes-Steuern im Burgenland ausspricht. „Der ÖAAB Burgenland lehnt den Belastungskurs der SPÖ-Alleinregierung ab. Konkret geht es um die Abschaffung von Baulandsteuer, ORF-Länderabgabe und der Stromsteuer“, erklärt der wiedergewählte ÖAAB-Landesobmann Christian Sagartz.

„Der ÖAAB hat sich am heutigen Landestag klar positioniert. Unter dem Titel 'Neue Arbeitswelten' haben wir unser Programm aktualisiert und auf aktuelle Herausforderungen angepasst. Unser Anspruch ist es weiterhin der Motor für wichtige Entscheidungen im Sinne der arbeitenden Bevölkerung zu sein“, so Sagartz, der es sich zur Aufgabe gemacht hat „die rote Belastungswelle zu stoppen. Für uns gibt es viel zu tun. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich mich diesen Aufgaben stellen“, so der ÖAAB-Landesobmann abschließend.