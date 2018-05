BVZ: Wer wird ÖVP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2020?

Thomas Steiner: Da hat sich zu den letzten Aussagen nichts verändert, das wird frühestens Ende 2018, Anfang 2019 bei einem Landesparteitag entschieden.

Wenn Sie heute jemand nach Ihrer politischen Ausrichtung fragt, sagen Sie „Ich bin ein Türkiser“ oder ein „Schwarzer“?

Ich sage: „Ich bin ein Vertreter der Volkspartei.“ Die Kampagnenfarbe ist ja zweitrangig. Türkis hat insofern eine Symbolkraft als Ausdruck dessen, dass wir die Politik von Sebastian Kurz und den neuen Stil zu 100 Prozent unterstützen.

Der ÖVP-Landesparteiobmann war im Bund nicht immer der Mächtigste. Merken Sie, dass sich das Standing jetzt geändert hat?

Ich kann nicht beurteilen, wie das Standing der Landesobmänner früher war. Den Unterschied sehe ich persönlich. Ich habe auch den Vorgänger von Sebastian Kurz als Parteiobmann erlebt. Die Kommunikation ist eine weit bessere geworden, wir haben viele Telefonate und Treffen. Man spürt, dass man eingebunden wird.

Worum hat sich zum Beispiel Ihr letztes Telefonat gedreht?

Das kann ich nicht eins zu eins wiedergeben, weil das nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist (lacht). Aber wir tauschen uns immer wieder aus, vor allem über Sachthemen. Weil es Sebastian Kurz wichtig ist, zu spüren, wie die Entscheidungen des Bundes aufgenommen werden. Da werden auch schwierige Themen besprochen wie das Rauchverbot. Darüber haben wir intensiv gesprochen, weil wir zwar inhaltlich auf einer Linie sind, aber die Bundes-ÖVP aufgrund der Koalition eine andere Vorgangsweise wählen musste, als ich sie gewählt hätte, wenn ich frei von Koalitionen gewesen wäre.

Auf Bundesebene gibt es Türkis-Blau, auf Landesebene Rot-Blau. Was ist der Unterschied zwischen der Bundes- und der Landes-FPÖ?

Der fundamentale Unterschied ist, dass die FPÖ auf Bundesebene in vielen inhaltlichen Fragen aktiv ist und ihre Positionen auch einbringt. Auf Landesebene merkt man eine massive Dominanz der SPÖ. Wenn man sich die letzten Wochen ansieht, dann merkt man, dass dieses gespielte harmonische Verhältnis zwischen SPÖ und FPÖ im Land bröckelt.

Und wie sehen Sie im Moment die rot-blaue Landesregierung?

Ich habe immer gesagt, dass wir diese Regierung nicht schlecht machen, sondern an den Taten messen wollen. Man muss aber sagen, dass diese Regierung sehr zögerlich und wenig innovativ ist. Auch in gesetzlichen Bereichen gibt es diese zögerliche Politik, wie beim Feuerwehr- und Landessicherheitsgesetz, die Landeshauptmannstellvertreter Tschürtz vor gut zwei Jahren angekündigt hat.

Wenn die von der ÖVP kritisierten Themen wie die KRAGES, die Zins-Swaps, die fehlende Zusammenarbeit mit Esterházy oder der Bau des Krankenhauses Oberwart gelöst sind, gibt es dann aus Ihrer Sicht weniger Angriffsfläche?

Erstens sind die angesprochenen Punkte genau die Liste, die ich Hans Peter Doskozil empfohlen habe abzuarbeiten, weil das Klötze an den Beinen sind, bevor man die großen Probleme angehen kann. Richtigerweise hat er diese Themen auch aufgegriffen, allerdings sind wir von einer Lösung weit entfernt. Enttäuscht bin ich, wenn man der Bevölkerung Transparenz verweigert, wie beim Vergleich mit „Ein-Tages-Intendant“ Pichowetz oder bei der KRAGES. Wer vom Steuerzahler bezahlt wird, muss sich gefallen lassen, dass sein Vertrag offengelegt wird.

Sie stehen seit vielen Jahren Landeshauptmann Hans Niessl gegenüber. Wie sehen Sie den anstehenden Machtwechsel in der SPÖ?

Wir haben ein Quasi-Interregnum. Doskozil ist noch nicht der Chef, Landeshauptmann Niessl ist nicht mehr ganz der Chef. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass jetzt in der Regierung so wenig weitergeht. Ich muss aber sagen, ich habe sowohl zu Hans Peter Doskozil persönlich ein gutes Verhältnis, aber auch mit Landeshauptmann Niessl habe ich in den letzten Monaten inhaltlich viel gemeinsam auf den Weg gebracht. Ich hätte also auch mit Landeshauptmann Niessl, wenn er länger bliebe, kein Problem.

Welche drei großen Themen sind für Sie die größten Faktoren für die Entwicklung des Landes?

Wir haben in der Volkspartei für 2018 unter dem Titel „Bereit für die Zukunft“ einen Prozess gestartet, wo wir auf unterschiedlichsten Ebenen versuchen, Ideen zu entwickeln. Ein Beispiel wäre der Verkehr und wie man es schafft, dass die Menschen öffentlich mobil sein können. Essentiell ist auch die Frage, wie man das Burgenland am besten digitalisieren kann, insbesondere im Mittel- und Südburgenland. Es geht generell darum, das Klima wirtschaftsfreundlicher gestalten zu können. Und natürlich thematisieren wir seit langer Zeit die ärztliche Versorgung und die Pflege.

Zum Stichwort Wirtschaft: Warum ist die ÖVP gegen den Verladebahnhof in Parndorf, der 3.500 Arbeitsplätze bringen könnte?

Bei Projekten spielt ja nicht nur die Wirtschaft eine Rolle, sondern auch, wie sich das auf Umwelt und Menschen auswirkt. Es gibt jetzt nicht genügend Informationen und da darf man sich nicht wundern, wenn Ängste entwickelt werden. Ich kann nicht beurteilen, wie das im angrenzenden Niederösterreich gesehen wird, aber das letzte Wort ist da ja noch nicht gesprochen.

Wie sieht Ihre Bilanz zu den Akut-Ordinationen aus?

Das muss man differenziert sehen. Die Akut-Ordination in jedem Bezirk war eine Idee der ÖVP. In jenen Bezirken, wo es Krankenhäuser gibt, haben wir kein Problem. Die Lösung in Jennersdorf und in Mattersburg halten wir aber nicht für optimal, weil bei den Rotkreuz-Stellen nur ein Arzt den Dienst versieht. Und der Bezirk Neusiedl am See ist so groß, dass mit der einen Akut-Ordination in Kittsee nicht das Auslangen gefunden werden kann.

Interview: Markus Stefanitsch