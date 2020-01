Der Wechsel von ÖVP-Klubchef Christian Sagartz ins EU-Parlament war, wie berichtet, schon vor der Angelobung der neuen Bundesregierung fix: Als Nachfolger der jetzigen ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler wird Sagartz der einzige aktuelle Europa-Abgeordnete aus dem Burgenland. Möglich gemacht hat dies auch ein Top-Vorzugsstimmen-Ergebnis bei der EU-Wahl im Mai: Mehr als 17.000 Stimmen konnte Sagartz für sich gewinnen.

In seiner neuen Funktion sieht sich Sagartz "über Parteigrenzen hinweg als Ansprechpartner" für das Burgenland: "Ich möchte jetzt noch eine Ebene hinzufügen, durch die das Land gut vertreten ist." Dabei gehe es um Themen wie die Sicherung von Fördermitteln, Sicherheit oder die Zusammenarbeit der Regionen. Sagartz: "Unsere wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit hängen davon ab, ob wir auch in Zukunft die finanziellen Rahmenbedingungen sichern können. Dafür möchte ich mich als Europaabgeordneter besonders einsetzen, damit die Türen für das Burgenland in Europa offen bleiben.“

"Volle Kraft auf Wahlkampf"

Seine Vorhaben präsentierte Christian Sagartz gemeinsam mit ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner, der das "unglaubliche Vorzugsstimmen-Ergebnis" unterstrich: "Wir sind stolz, dass wir nun einen direkten Vertreter in Europa haben."

Während der Vorbereitung für die neue Funktion in Brüssel steckt Sagartz als Kandidat und Klubobmann derzeit auch mitten im Landtags-Wahlkampf, dem er auch weiterhin seine volle Aufmerksamkeit widmen will. Im Bezirk Mattersburg, wo Sagartz als ÖVP-Spitzenkandidat antritt, gibt es nun ein heißes Rennen um das Landtagsmandat.

Wer die Nachfolge als Klubchef antreten soll, werde nach der Wahl entschieden, betonte Landesobmann Steiner. Als mögliche neue Klubchefs waren zuletzt die Namen von ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf oder der Abgeordneten Patrik Fazekas und Markus Ulram zu hören.