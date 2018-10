Unter der Listenbezeichnung „ÖVP-Arbeitnehmer“ tritt der ÖAAB (Österreichischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bund) zur Arbeiterkammer-Wahl 2019 an. Damit will man laut ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner und ÖAAB-Obmann Christian Sagartz auch ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Partei setzen. Als Spitzenkandidat für die ÖVP-Arbeitnehmer wurde nun Johannes Mezgolits vorgestellt.

Mezgolits ist Bürgermeister in Donnerskirchen und Landesgeschäftsführer des ÖAAB. Sein Ziel für die Wahl, die von 20. März bis 2. April 2019 in den Betrieben abgehalten wird, ist ein Zugewinn an Mandaten und damit eine „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ mit den anderen Fraktionen. ÖVP-Chef Steiner und Klubobmann Sagartz verweisen auch auf „die Kontrolle in der AK“.

Derzeit entfallen 50 Mitglieder der Vollversammlung auf die SPÖ-nahe FSG, acht auf die ÖVP-Vertreter des FCG, drei auf die freiheitlichen und eines auf die grünen Arbeitnehmervertreter. Die ÖVP will im Dezember weitere 99 Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bezirken präsentieren. Auch die FSG hat mit AK-Präsident Gerhard Michalitsch bereits ihren Spitzenkandidaten fixiert.

Als Themen im Wahlkampf werden unter anderem die Vertretung der Pendler, die Attraktivierung der Lehre, Bildungs- und Gesundheitsfragen genannt.