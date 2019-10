Wiederwahl als Landesobmann: Von 228 anwesenden Delegierten stimmten 97,4 Prozent für Thomas Steiner. Beim Parteitag in Parndorf schwor man sich mit Sebastian Kurz auf die Landtagswahl ein.

Update 12:28

Beim Parteitag der ÖVP Burgenland in Parndorf ist am Samstag Thomas Steiner als Landesparteiobmann bestätigt worden. Steiner erhielt 97,4 Prozent der Stimmen. Auch seine Stellvertreter erreichten hohe Zustimmung.

97,4 Prozent für Steiner

"Natürlich nehme ich diese Wahl an", betonte Steiner. Er bedankte sich bei den Delegierten für das "riesige Vertrauen", sowohl für ihn selbst als auch für seine Stellvertreter. "Wir werden alles dafür tun, um das Vertrauen zu rechtfertigen", sagte er. "Ich hoffe, dass wir das schon am 26. Jänner präsentieren können", verwies Steiner auf die kommende Landtagswahl.

Update 11:00

Bei seiner ersten Wahl zum Landesparteichef im November 2015 hatte Steiner 97,6 Prozent der Stimmen erhalten.

221 von 258 eingeladenen Delegierten sind beim Landesparteitag in Parndorf stimmberechtigt, wenn Thomas Steiner als Landesparteiobmann wiedergewählt wird. Im Mittelpunkt stehen außerdem personelle und inhaltliche Weichenstellungen in Richtung Landtagswahl im Jänner und darüber hinaus. So werden etwa die Landesliste für die Burgenland-Wahl präsentiert und Beschlüsse zu den Parteistatuten gefasst.

Landesgeschäftsführer Christoph Wolf stimmte die Funktionärinnen und Funktionäre vorab auf die Landtagswahl ein: Aus der Opposition heraus zur Wahl anzutreten, sei die größte Herausforderung, die die ÖVP-Burgenland je hatte: „Wir haben Oppositionsarbeit gelernt, aber wir können Regierungsarbeit viel besser“, gab Wolf die Richtung vor.

In seiner Rede betonte Thomas Steiner die Werte der Volksaprtei: „Wir brauchen diese bürgerliche Politik wieder in der Landesregierung. Und das ist mein Ziel, dass wir wieder in die Landesregierung kommen. Und ich bitte euch, macht das auch zu eurem Ziel“, rief er auf. Themen wie Mobilität und „gleichwertige Lebensverhältnisse für alle“ stehen im Mittelpunkt.