Die ÖVP hält diese Regelung für "rechtlich nicht möglich" und lässt entsprechende Schritte prüfen, sagte Landesparteiobmann Christian Sagartz. Auch der Bundesverband Photovoltaic Austria übte erneut massive Kritik.

Die geplante Regelung, die private Betreiber ausschließe und die Errichtung der PV-Anlagen auf das Land beschränke, laufe dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz des Bundes und dem Ziel, Österreich bis 2030 zu 100 Prozent mit erneuerbarem Strom zu versorgen, entgegen, betonte Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Obwohl das Burgenland für Sonnenstrom "topografisch prädestiniert" sei, gehe man nun einen "Schritt weg von mehr Wettbewerb, weg von Bemühungen, das System günstiger zu machen", sagte Brunner.

Er habe Verständnis dafür, dass beim Photovoltaik-Ausbau Flächen auf Dächern gegenüber Freiflächen bevorzugt werden sollen - "nur wird es nicht reichen", betonte der Staatssekretär. Um die Energieziele zu erreichen, brauche es alle Bundesländer. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gehe aber einen "komplett falschen Weg. Dieser Weg konterkariert eigentlich die Energiewende."

Aus rechtlicher Sicht sei das Vorhaben bedenklich. "Unionsrechtliche Vorgaben, etwa beim Marktzugang, sprechen dagegen", sagte Sagartz. Vor dem Verfassungsgerichtshof würde die Regelung aus seiner Sicht nicht halten. Ein Nachteil sei auch, dass der Strom dadurch teurer werde, so Sagartz, der dahinter finanzielle Interessen vermutet: "Die SPÖ will um jeden Preis Geld in die leeren Kassen des Landes spülen."

Auch Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von Photovoltaic Austria, sieht das Vorhaben als verfassungsrechtlich bedenklich und "wirtschaftlich absolut unsinnig" an. Man werde sich dann in Preisregionen bewegen, die nicht mehr leistbar seien. "Da hat jemand eine Idee gehabt, die von der fachlichen Seite her nicht funktionieren kann und wird", betonte er. Auch der "Zukunftsplan Burgenland" der SPÖ werde dadurch konterkariert. Dort sei festgehalten, dass der PV-Ausbaustand bis 2025 verzehnfacht werden soll. "Aber natürlich ist jetzt dieser Entwurf genau das Gegenteil", sagte Paierl.