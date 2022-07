Doskozil-Plan: Liegenfeld als Landesrat?

Werbung

Bei der Eröffnung des Rotweinfestivals in Deutschkreutz sorgte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für Aufsehen. Bei seiner Festrede hob er einerseits die Wichtigkeit des Weines hervor und, dass er eben deshalb dieses Ressort auch zur Chefsache der SPÖ-Regierung gemacht habe.

Zudem hob er besonders die Arbeit von Weintourismus-Obmann Herbert Oschep und Weinbau-Präsident Andreas Liegenfeld hervor. Und in einem Nebensatz ließ er mit einem Paukenschlag aufhorchen: „Andreas Liegenfeld würde gut in unser Regierungsteam passen. Im Hintergrund arbeiten wir auch schon eifrig daran.“ Was im ersten Moment nach einem Scherz angemutet hat, ist laut Politikinsidern bereits weit fortgeschritten.

Demnach soll Liegenfeld, der bereits in der ehemaligen Proporzregierung von 2010 bis 2015 das Agrar-Ressort für die ÖVP innehatte, als „neutraler“ Landesrat in der nächsten Periode die SPÖ-Regierung unterstützen.

Der konkrete Plan: Im kommenden Wahlkampf für die Landtagswahl 2025 soll Andreas Liegenfeld als überparteilicher Mitstreiter präsentiert werden und dann - natürlich auch abhängig vom Wahlergebnis - einen Platz im Regierungsteam bekommen.

Die Überlegungen von Doskozil sind dabei klar: Einerseits will er einen absoluten Wein-Experten im Team, andererseits will er bei den kommenden Wahlen natürlich auch neue Wählerschichten, speziell aus dem ÖVP-Lager, ansprechen.