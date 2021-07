Der 32-jährige Huber setzte sich im Zuge der Ausschreibung unter zwölf Kandidaten durch. Der Jurist mit burgenländischen Wurzeln trat seinen neuen Job im Juni an. Doskozil wünscht sich von ihm, als Vertreter der Senioren, die Politik zu fordern.

Laut Landesrat und Pflegereferent Leonhard Schneemann (SPÖ) leben im Burgenland 87.000 Menschen über 60 Jahre, das seien knapp 30 Prozent. "Diese ältere Generation wollen wir servicieren und unterstützen. Dafür braucht es gewisse Institutionen und Positionen", erklärte Schneemann. Mit der Ombudsstelle gebe es nun ein entsprechendes Angebot etwa zu rechtlichen Fragen, dem Konsumentenschutz oder zum Pensionssystem und zur Pflege.

Ziel sei es, die Senioren so lange wie möglich im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu halten, ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu wahren, meinte Huber: "Um das zu erreichen, möchte ich den Zugang zur Verwaltung erleichtern und bei Problemen für ihre Ansprüche eintreten." Aufzeigen möchte er etwa auch Altersdiskriminierung oder die Gefahren im virtuellen Raum. Beim Zugang zur elektronischen Verwaltung biete er ebenfalls Hilfestellung, so Huber.

Das Büro des Ombudsmannes findet sich in Eisenstadt in unmittelbarer Nähe zum Landhaus. Einmal im Quartal will Huber auch Sprechtage in den Bezirkshauptmannschaften abhalten. Die Einrichtung der Ombudsstelle sei eine Forderung des Landes-Seniorenbeirats gewesen, erklärte dessen Vorsitzender Helmut Bieler.