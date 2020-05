Konkret würden Themenbereiche abgefragt, "die wir als essenziell wichtig für eine gesunde politische Entwicklung des Landes erachten", darunter Sicherheit, Gesundheit, Regionalität und Zukunftstauglichkeit. Einige Fragen, etwa zu den internen Abläufen und Parteigremien, würden auch "außerhalb der Komfortzone liegen", betonte Ries. Die Mitglieder sollen ihrer Kritik oder Unzufriedenheit in bestimmten Bereichen "Luft machen" können.

So wolle man Schwachstellen beseitigen und Abläufe optimieren, um innere Reibungspunkte, wie sie etwa am Landesparteitag in Neudörfl Anfang März zutage getreten waren, zu minimieren. Auf der Basis des Umfrageergebnisses werde man die künftige Linie der Landespartei aufbauen, so Ries. "Wir wollen homogener, zielstrebiger und damit schlagkräftiger werden. Ziel ist es, diese Umfrage als Initialzündung zu nützen, daran eine programmatische Schwerpunktsetzung zu binden, der dann auch konsequent zu folgen und die FPÖ Burgenland wieder in Richtung des Landtagswahlergebnisses von 2015 und darüber zu bringen", betonte der Landesparteisekretär.