Konsequenzen hat ein Ordnungsruf so gut wie nie, daher kann es vorkommen, dass Abgeordnete eine solche „Auszeichnung“ mit Augenzwinkern nehmen – solange es nicht persönlich, strafrechtlich oder diskriminierend wird.

Obwohl die Landtags-Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung mit der absoluten Mehrheit der SPÖ härter geworden ist, gab es nur selten Ordnungsrufe: Zur Glocke griffen die Landtagspräsidenten Verena Dunst, Georg Rosner und Kurt Maczek oft, wenn die Diskussion ausuferte; in den Protokollen der vergangenen 29 Sitzungen finden sich aber nur fünf Ordnungsrufe. Charme haben übrigens auch jene, die von Haus aus umgangen werden. „Na, das sag‘ ich lieber nicht“, ist daher eine Phrase, die in Landtagssitzungen öfter auftaucht.

„Jetzt ist es so weit. Es hilft nichts“, leitete Präsidentin Dunst im Oktober 2020 eine Rüge für Grünen-Chefin Regina Petrik ein. Grund war die unbewusste Wiederholung des Wortes „Blödsinn“ – was am Ende sogar für einen Lachkrampf und Erheiterung im Saal sorgte.

VP-Abgeordneter Patrik Fazekas erhielt im Juli des Vorjahres einen nachträglichen Ordnungsruf, weil er von „dreckigen Deals“ gesprochen hatte. Der Vorwurf der Lüge brachte den ÖVP-Mandataren Thomas Steiner, Gerald Handig und Julia Wagentristl einen Eintrag ins Protokoll. Gestritten wurde dabei über einen ausgebliebenen Ordnungsruf für SPÖ-Klubchef Robert Hergovichs Lügen-Vorwurf in Richtung Bundes-ÖVP (mit der Begründung, dass im Landtag nur dessen Abgeordnete vor solchen Aussagen zu schützen seien).