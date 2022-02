Ärzte an der Corona-Front: Beliebte Impf-Jobs und neue Medizin

Gut eingespielte Teams, die sich die jeweiligen Impf-Ärzte selbst zusammenstellen können, sind in den sechs BITZ (Burgenländische Impf- und Testzentren) seit jeher anzutreffen. In der Ärzteschaft gibt es aber immer wieder auch Stimmen, die bemängeln, nicht so oft zum Zug zu kommen wie andere.

Bei 150 Euro pro Stunde ist der Job beispielsweise bei Fachärzten, die in der Pandemie Einbußen hinnehmen mussten, besonders begehrt. Und nicht nur bei diesen. Sogar von Medizinern aus Wien, die im BITZ impfen, war zuletzt zu hören. Das wird vonseiten des Landes verneint; es werde auch niemand bevorzugt, wird betont. Dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, die immer wieder zum Einsatz kommen, liegt jedoch in der Natur der Sache. Das sieht man bei der Ärztekammer auf BVZ-Anfrage nicht anders. Ansonsten verweist man auf die Einteilung des Landes.

Ein weiteres zusätzliches Betätigungsfeld ergibt sich in Form der sogenannten Epidemieärzte. Sie sind in den Regionen unterwegs, um Corona-Patienten bei Bedarf zu helfen. Kurze Zeit waren sie auch im Gespräch für die Auslieferung von Covid-Medikamenten, die nun aber in der Regel von Rettungsfahrten übernommen wird. Die Epidemieärzte klären ab, wer für ein Medikament infrage kommt, je nach Risiko und Symptomen.

Erkrankte Personen erhalten per SMS einen Link zum Info-Schreiben, wo sie sich melden können, wenn sie an einem Medikament interessiert sind.