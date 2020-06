Es wäre nicht (Partei-)Politik, gäbe nicht auch – oder gerade – diese Frage Anlass zur Diskussion: Wie groß ist eine Partei, geht man von der Zahl ihrer Mitglieder aus? Gerade die beiden „Großen“ im Land liefern sich hier gewissermaßen ein Match.

So zählt die SPÖ derzeit 12.439 Mitglieder und verweist darauf, dass es gleich um knapp 43.000 mehr wären, würde man die Teilorganisationen – von der SJ bis zu den Pensionisten – mitrechnen. So wird bei der ÖVP in Land und Bund gezählt, was auch eine Frage der Statuten sei: Teilorganisationen wie ÖAAB, Bauernbund oder JVP wirken sozusagen direkt mit und „gehören zur Familie der Volkspartei“, wie betont wird. Unterm Strich macht das 23.957 Mitglieder, davon 586 „Direktmitglieder“.

Öffnung der Partei als „Gebot der Stunde“

Man sieht es: Obwohl es um eindeutige Zahlen geht, ist die Frage nicht so einfach zu klären. Leichter haben es hier die kleineren Parteien und Bewegungen, die zudem auf „freie“ Unterstützer zählen (alle Zahlen in der Grafik rechts). Die Öffnung in alle Richtungen ist aber bei den traditionellen Parteien ebenfalls ein Thema der Zeit.

Landesparteien; Illustration: FGC & Macrovector/Shutterstock.com; Grafik: Bischof

Die Frage nach dem klassischen Parteibuch beurteilen die Landesgeschäftsführer und Obmänner ähnlich: Zum einen gehe es darum, die Mitglieder in die Themenfindung miteinzubinden, zum anderen müsse man die Menschen „abholen“. Die SPÖ etwa startete soeben eine Aktion für gratis Gastmitgliedschaften mit exklusiven Events. Stichwort Finanzen: Die Partei- und Klubförderung wird nach der Stärke der Landtags-Fraktionen vergeben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge variiert: Am „günstigsten“ sind die Direktmitgliedschaft bei der ÖVP mit 25 Euro und die ermäßigte FPÖ-Mitgliedschaft (18 Euro). Am „teuersten“ sind die NEOS (90 Euro für Vollmitglieder). Die KPÖ (die ihre Mitgliederzahl im Land mit „zweistellig“ angibt), setzt auf Selbsteinschätzung: Je nach Brieftasche werden 30, 120 oder 300 Euro bezahlt.