Ein Erlass des Innenministeriums ärgert Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Asylwerber, die in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland aufgegriffen werden, sollen unter bestimmten Voraussetzungen zuerst nach Eisenstadt gebracht werden. Doskozil spricht in der "Krone" (Sonntags-Ausgabe) von einer "parteipolitisch motivierten Attacke" gegen sein Bundesland.

Seit Donnerstag ist der Erlass des Innenministeriums, der sich an die Landespolizeidirektionen im Burgenland, in der Steiermark und in Niederösterreich richtet, in Kraft. In einem Probebetrieb sollen die ersten Schritte des Asylverfahrens schnell und eng abgestimmt abgewickelt werden. Asylwerber aus Bosnien oder aus Staaten mit geringer Anerkennungswahrscheinlichkeit wie Afghanistan werden zu diesem Zweck in das Kompetenzzentrum der Polizei nach Eisenstadt gebracht.

Doskozil protestiert gegen diese Maßnahme und meint, es gebe in der Steiermark und Niederösterreich ausreichend Erstaufnahmezentren. Der Erlass sei ohne Absprache erfolgt und ohne inhaltliche Notwendigkeit. Gleichzeitig verweist der Landeshauptmann darauf, dass Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) im Burgenland-Wahlkampf angekündigt hatte, grenznahe Asylzentren errichten zu lassen. Diese Aussage nahm er später wieder zurück.

Parteistreit auch im Burgenland

Die Diskussion ist noch am Sonntagvormittag auch im Burgenland voll entbrannt. Zum einen meldete die Eisenstädter FPÖ Protest gegen die Pläne an, zum anderen sprach SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst von einem „parteipolitisch motivierten Anschlag gegen das Burgenland“ und will auch die Stadt Eisenstadt in die Pflicht nehmen.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas nennt die SPÖ-Kritik „unglaubwürdig“: Der Landeshauptmann habe bereits 2016 selbst Asyl-Schnellverfahren gefordert. Damit solle nun eben getestet werden, wie man „schneller und effizienter“ klären kann, ob sich Migranten illegal im Land aufhalten. „Dass nun ein Erstaufnahmezentrum kommen soll, entspricht einfach nicht der Wahrheit“, sagt Fazekas. Sein SPÖ-Gegenüber Fürst wiederum kündigte an, dass man die Pläne des Innenministeriums im Land nicht einfach hinnehmen werde.

Asyl für Steiner "Falschmeldungen von SPÖ und FPÖ"

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) hat am Sonntag von "Asyl-Falschmeldungen von SPÖ und FPÖ" gesprochen. Gleichzeitig forderte er, dass Schluss sein müsse mit parteipolitischen Spielchen auf dem Rücken der Bevölkerung der Landeshauptstadt.

Ziel von SPÖ und FPÖ sei es offensichtlich, "Eisenstadt schlecht zu machen und die Menschen zu verängstigen und zu verunsichern", so Steiner. Und all das nur, um von den mutmaßlichen Verstrickungen Hans Peter Doskozils (SPÖ) in die Ibiza-Affäre bzw. die FPÖ-Spendenskandale abzulenken, mutmaßte der Stadtchef.