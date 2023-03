Fürst-Meldung geht in der SPÖ „viral“

Werbung

Es hat nicht lange gedauert, bis die SPÖ-interne Debatte nach der Kärnten-Wahl endgültig übergekocht ist: Seitdem Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner in einem Interview von „Heckenschützen-Mentalität“ gesprochen hat und es zuletzt um angeblich nicht erfolgte Mitgliedszahlungen aus dem Burgenland ging, gibt es kein Halten mehr.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte schon davor wiederholt betont, die Diskussion zumindest bis zur April-Wahl in Salzburg nicht öffentlich führen zu wollen. In der Bundespartei hatte man aber die („inhaltlich“) kritischen Meldungen in den vergangenen Monaten nicht vergessen und ging – unter anderem mit Unterstützung aus Vorarlberg oder Tirol – in den Angriff über. Das Geplänkel der vergangenen Tage ist bekannt.

Heutiger Höhepunkt der täglichen SPÖ-Streitigkeiten: Zum Thema Mitgliedsbeiträge sprach Rendi-Wagner von „schmutzigen Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmanns Doskozil“. Es folgte die besagte Presseaussendung, die SP-Landesgeschäftsführer Roland Fürst auch auf Facebook verbreitete: „Die SPÖ Burgenland beteiligt sich an dieser öffentlichen Diskussion nicht mehr.“ Mehr gibt es in der Mail-Nachricht mit SPÖ-Briefkopf nicht zu lesen.

Ob es unter diesen Vorzeichen zwischen Rendi-Wagner und Doskozil zur angekündigten persönlichen Aussprache im Parteipräsidium kommen wird, steht noch offen. Bis dahin wird der tägliche SPÖ-Schlagabtausch aber wohl um einige kuriose Facetten reicher sein.