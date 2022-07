Burgenland-Landtag befasste sich mit Hilfe für die Ukraine

Werbung

Viktor Mykyta, Leiter der Regionalverwaltung Transkarpatien, schilderte die Situation in der Ukraine. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) appellierte an die Burgenländer: "Der Krieg darf nicht zur Normalität werden."

Die Enquete zur Ukraine solle dazu beitragen, "Empathie und Sensibilität der burgenländischen Bevölkerung am Leben zu erhalten", sagte Doskozil. "Wir müssen, auch wenn der Krieg noch so lange dauert, tagtäglich dagegen auftreten." Bisher wurden verschiedenste Hilfsgüter, medizinische Produkte und sieben Löschfahrzeuge von Feuerwehren in die Ukraine gebracht. Eigene Busse holten rund 1.000 Menschen ins Burgenland. Die Partnerschaft sei wichtig, um "der Regierung, den Verantwortlichen und der Bevölkerung in der Ukraine eine Hoffnung zu geben", betonte Doskozil.

Auch in Österreich und Europa seien die Auswirkungen des Krieges zu spüren. "Es wird wahrscheinlich, alleine schon wegen der Preisentwicklung am Energiesektor, nicht mehr so sein wie in den vergangenen Jahren", sagte der Landeshauptmann. Nun stehe man vor der Herausforderung, veränderte Lebensbedingungen anzunehmen und die Wirtschaft trotz der steigenden Energiepreise konkurrenzfähig zu halten. "Daher ist das natürlich ein direkter Krieg gegen die Ukraine, aber es ist mittlerweile auch ein Wirtschaftskrieg gegen Europa", so Doskozil.

Regionalleiter Mykyta bedankte sich für die Unterstützung und sprach von "Tyrannei, Terroranschlägen und Kriegsverbrechen". 20 Prozent der Ukraine seien unter der Besatzung von Russland, 300.000 Quadratkilometer mit Minen und Blindgängern verseucht. "Die russische Föderation zerstört alles: Wohngebäude, Krankenhäuser, Schulen, Einkaufszentren", sagte Mykyta. Die Menschen würden ihre Städte verlassen, übrig blieben nur Ruinen.

Auch der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, bedankte sich für die Hilfe und bat um Durchhaltevermögen: "Der Krieg dauert noch und die Hilfe wird weiter benötigt." Khymynets regte weitere Partnerschaften zwischen dem Burgenland und der Ukraine auf Städte- und Gemeindeebene an. Unterstützung sei etwa beim Aufbau von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen wichtig.

Auch ÖVP und Grüne sprachen bei der Enquete im Landtag über die Bedeutung der Hilfeleistungen für die Ukraine. Nicht anwesend war hingegen die FPÖ, die betonte, der Landtag sei für Außenpolitik oder die "Einmischung in fremde militärische Auseinandersetzungen" nicht zuständig und die Veranstaltung widerspreche Österreichs Neutralität. Der Landtag dürfe keine "Propagandabühne" sein, meinte Landesparteiobmann Alexander Petschnig. Doskozil bedanke sich bei den Freiheitlichen für ihr Fernbleiben. Dieses halte er "auch angesichts der historischen Nähe zu Russland und Putin für durchaus angebracht".