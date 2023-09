Opposition rüstet sich

Die SPÖ hat ihre Rochade mit Blick auf die Landtagswahlen im Jänner 2025 schon über die Bühne gebracht und ein neues Kernteam mit bekannten Gesichtern am Start. Bei den Oppositionsparteien ist die Startposition bei manchem noch nicht ganz geklärt, die Zeichen stehen aber auf Wahlkampf.

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer und FPÖ-Chef Alexander Petschnig (v.l.). Fotos: BVZ Foto: Wolfgang Millendorfer

Davon konnte man sich zuletzt auch beim FPÖ-Landesparteitag in Neudörfl überzeugen, wo Alexander Petschnig mit 91,4 Prozent als Obmann wiedergewählt wurde. Dieses Mal ohne Gegenkandidat und mit deutlichen Ansagen in Richtung „Doskozil-SPÖ“.

Dass Petschnig beim Parteitag – in Anlehnung an Herbert Kickl als möglichen „Volkskanzler“ – als „Landeshauptmann für das Volk“ angekündigt wurde, gab eine Richtung vor, die noch nicht ganz fixiert ist. Noch immer halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Norbert Hofer nach dem Gemeinderats-Comeback in Pinkafeld auch eines in der Landespolitik feiern könnte, eben an der Spitze des FPÖ-Wahlkampfes.

Blauer Landesparteitag. Unter dem Motto „Zurück zur Normalität“ gab's vor allem Ansagen gegen die absolute Mehrheit der „Doskozil-SPÖ“. Foto: Wolfgang Millendorfer

Darauf angesprochen, verweisen Petschnig und Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej auf die Listenerstellung, die mit dem Nationalrats-Wahlkampf zusammenfalle, kurz: auf die in der Politik immer irgendwie ungewisse Zukunft. Davon spricht auch Hofer bei der Frage nach seinen Plänen: Es würden sich zwar immer wieder „viele neue Dinge und Möglichkeiten ergeben“, derzeit sei er aber gerne Dritter Nationalratspräsident.

Klarheit bei den Grünen, Sagartz geht auf Tour

Klar sind die Vorzeichen hingegen bei den Grünen: Wie berichtet, stellt Regina Petrik bei der Landesversammlung am 7. Oktober in Eisenstadt ihr Amt als Parteichefin zur Verfügung. Als bislang einzige Kandidatin tritt Eisenstadt-Gemeinderätin Anja Haider-Wallner an, mit Gegnern ist nicht zu rechnen. Als Klubobfrau bleibt Petrik vorerst im Landtag.

ÖVP-Obmann Christian Sagartz hat als designierter Spitzenkandidat das Rennen bereits mit seiner einjährigen Burgenland-Tour eröffnet. Foto: Wolfgang Millendorfer

Bei der ÖVP wird Christian Sagartz beim Parteitag im Jänner zum Spitzenkandidaten gekürt. Die spannende Frage ist noch, ob und wie er seine Rückkehr in den Landtag plant, wenn er sich als EU-Abgeordneter, wie angekündigt, verabschiedet.